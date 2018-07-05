Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Sluggers & Putters amusement park offers 24 attractions in Stark County countryside
Published: July 5, 2018 - 10:24 PM
Full Screen Linked Image

By Craig Webb

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Sluggers & Putters amusement park offers 24 attractions in Stark County countryside July 5th, 2018 10:24 PM
Hot Spot: [email protected] brings music to museum’s garden July 5th, 2018 7:24 PM
Enjoy a brief, cool break: Heat expected to return Sunday to Akron July 5th, 2018 6:25 PM
Carnival With a Cop returning this year; cops and kids to enjoy day at Summit fair July 5th, 2018 3:33 PM

THE LATEST

Ohio unsure of status of 2,300 students from closed e-school July 5th, 2018 9:20 PM
Mike DeWine says hands were tied on pursuing ECOT — until trial-court ruling July 5th, 2018 8:15 PM
Regional news briefs, July 6: Groups to hold Freedom from Addiction Service in Akron July 5th, 2018 7:06 PM
Things to Do, July 6: Falls Downtown Friday; Logic; Star-Spangled Spectacular; Hudson fireworks; JukeBox Heroes July 5th, 2018 6:28 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal