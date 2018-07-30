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Stage is set for an awe-inspiring first day at LeBron’s I Promise School
Published: July 30, 2018 - 7:16 AM
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By Doug Livingston

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