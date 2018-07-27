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Stanley Ford says he’s innocent of setting fatal fires
Published: July 27, 2018 - 11:31 AM | Updated: July 27, 2018 - 11:43 AM
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By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

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