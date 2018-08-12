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Stark County actor left paralyzed by backstage fall
Published: August 12, 2018 - 8:44 PM | Updated: August 12, 2018 - 10:02 PM
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By Dan Kane

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