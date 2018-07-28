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Steel tariffs tightening supplies, raising costs for public construction projects
Published: July 28, 2018 - 9:46 PM

By Rick Rouan

Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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