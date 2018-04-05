Stow council member charged with misdemeanor over altercation with mayor

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
Video footage shows an incident between Stow Mayor Sara Kline and Ward 4 representative Bob Adaska Stow City Council last Thursday. (Image courtesy of Stow Police Department)
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIFN0b3cgQ2l0eSBDb3VuY2lsIG1lbWJlciBoYXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggYSBtaW5vciBtaXNkZW1lYW5vciBvdmVyIGFuIGluY2lkZW50IGR1cmluZyB3aGljaCB0aGUgbWF5b3Igc2FpZCBoZSBwdXNoZWQgaGVyLjwvcD4KPHA+V2FyZCA0IENvdW5jaWxtYW4gUm9iZXJ0IEFkYXNrYSB3YXMgY2hhcmdlZCBieSB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIG9uIFR1ZXNkYXkgd2l0aCBkaXNvcmRlcmx5IGNvbmR1Y3QsIGFjY29yZGluZyB0byBkb2N1bWVudHMgZmlsZWQgaW4gU3RvdyBNdW5pY2lwYWwgQ291cnQuPC9wPgo8cD5UaGUgY2l0eSByZWxlYXNlZCB2aWRlb3MgbGFzdCB3ZWVrIHJlbGF0ZWQgdG8gYSBwaHlzaWNhbCBhbHRlcmNhdGlvbiBiZXR3ZWVuIHRoZSBtYXlvciBhbmQgY291bmNpbG1hbiBhZnRlciBhIENpdHkgQ291bmNpbCBtZWV0aW5nIE1hcmNoIDIyLiBNYXlvciBTYXJhIEtsaW5lIGZpbGVkIGEgcG9saWNlIHJlcG9ydCBhZnRlciB0aGUgaW5jaWRlbnQsIHNheWluZyBzaGUgd2FzIHNob3ZlZCBieSBBZGFza2EuPC9wPgo8cD5UaGUgbW9tZW50IG9jY3VycmVkIGFmdGVyIEFkYXNrYSBhbmQgS2xpbmUgYXJndWVkIGR1cmluZyB0aGUgY291bmNpbCBtZWV0aW5nIG92ZXIgdGhlIHJlbW92YWwgb2YgYSB3b29kZW4gcGxheWdyb3VuZCBvbiB0aGUgQ2l0eSBDZW50ZXIgY2FtcHVzLjwvcD4KPHA+QWRhc2thIHNhaWQgdGhlIGNvbnRhY3Qgd2FzIGluY2lkZW50YWwgYW5kIGhhcHBlbmVkIGFzIGhlIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gbGVhdmUgdGhlIHJvb20gd2l0aCBLbGluZSBibG9ja2luZyBoaXMgcGF0aC48L3A+CjxwPkluIHZpZGVvIGFuZCBhdWRpbyByZWNvcmRlZCBieSBhIGJvZHkgY2FtZXJhIHdvcm4gYnkgU3RvdyBwb2xpY2UgTHQuIEJyeWFuIFNuYXZlbHkgYXMgaGUgc3BlYWtzIHdpdGggd2l0bmVzc2VzIGF0IHRoZSBjb3VuY2lsIG1lZXRpbmcsIEFkYXNrYSAmIzgyMTI7IG5vdyBuZWFyIHRoZSBkb29yIHRvIGNvdW5jaWwgY2hhbWJlcnMgJiM4MjEyOyB0ZWxscyBLbGluZTogJiM4MjIwO1lvdSBidW1wZWQgaW50byBtZS4gSSB3YXMgbGVhdmluZy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TcGVha2luZyB0byBTbmF2ZWx5LCBLbGluZSBzYXlzIG9mIEFkYXNrYSwgJiM4MjIwO0hlIGFic29sdXRlbHkgcHVzaGVkIG1lLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGtub3cgSSBoYXZlIGEgdGVtcGVyLCBidXQgSSBhbSBub3QgZ29pbmcgdG8gYmUgcGh5c2ljYWxseSBwdXNoZWQgYnkgYSBjb3VuY2lsIHBlcnNvbiwmIzgyMjE7IHNoZSBzYXlzIGluIHRoZSB2aWRlby48L3A+CjxwPkxhc3QgRnJpZGF5LCBBZGFza2Egd2VudCB0byB0aGUgcG9saWNlIGRlcGFydG1lbnQgdG8gZ2l2ZSBhIHN0YXRlbWVudCwgYW5kIFNuYXZlbHkmIzgyMTc7cyBib2R5IGNhbWVyYSByZWNvcmRlZCBjb21tZW50cyBtYWRlIGR1cmluZyB0aGUgdmlzaXQuPC9wPgo8cD5BZGFza2EgY2FsbGVkIEtsaW5lIGEgJiM4MjIwO2hvdCBoZWFkJiM4MjIxOyBhbmQgc2FpZCAmIzgyMjA7c2hlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBhZnRlciBtZSBzaW5jZSBJIGdvdCBlbGVjdGVkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkFkYXNrYSBzYWlkIEtsaW5lIGFwcHJvYWNoZWQgaGltIHdpdGggJiM4MjIwO3ZlaW5zIHBvcHBpbmcgb3V0IG9mIGhlciBuZWNrLCBhbmQgaGVyIGZhY2UgYWxsIHJlZCYjODIyMTsgYW5kIHRoYXQgaGUgaGFkbiYjODIxNzt0IGhhZCBkaW5uZXIgeWV0IGFuZCBqdXN0IHdhbnRlZCB0byBnbyBob21lLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdHJpZWQgdG8gZ2V0IGFyb3VuZCBoZXIuIEkgbW92ZWQgdG8gdGhlIGxlZnQsIHNoZSBtb3ZlZCBvdmVyIHRvIHRoZSBsZWZ0IGFuZCBzdG9vZCB0aGVyZSBhbmQgd291bGQgbm90IGxldCBtZSBwYXNzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSBjaXR5IGhhcyByZWN1c2VkIGl0cyBvd24gcGVyc29ubmVsIGZyb20gcmVzb2x2aW5nIHRoZSBtYXR0ZXIuPC9wPgo8cD5BbHNvIG9uIFR1ZXNkYXksIFN0b3cgTGF3IERpcmVjdG9yIEFtYmVyIFppYnJpdG9za3kgZmlsZWQgYSBtb3Rpb24gYXNraW5nIHRoYXQgdGhlIGNvdXJ0IGFwcG9pbnQgTWljaGVsbGUgQmFuYnVyeSwgYXNzaXN0YW50IGxhdyBkaXJlY3RvciBmb3IgdGhlIGNpdHkgb2YgQmFyYmVydG9uLCBhcyBhIHNwZWNpYWwgcHJvc2VjdXRvciB0byBoYW5kbGUgdGhlIGNhc2UuIDwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL3ZpZGVvcy1zaG93LXN0b3ctY2l0eS1jb3VuY2lsLWFsdGVyY2F0aW9uLW91dHNpZGUtYWdlbmNpZXMtd2lsbC1pbnZlc3RpZ2F0ZS1waHlzaWNhbC1pbmNpZGVudC1iZXR3ZWVuLW1heW9yLWNvdW5jaWxtYW4iPlZpZGVvcyBzaG93IFN0b3cgQ2l0eSBDb3VuY2lsIGFsdGVyY2F0aW9uOyBvdXRzaWRlIGFnZW5jaWVzIHdpbGwgaW52ZXN0aWdhdGUgcGh5c2ljYWwgaW5jaWRlbnQgYmV0d2VlbiBtYXlvciwgY291bmNpbG1hbjwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9sb2NhbC9zdW1taXQtY291bnR5LXNoZXJpZmZzLW9mZmljZS10by1pbnZlc3RpZ2F0ZS1kaXNwdXRlLWJldHdlZW4tc3Rvdy1tYXlvci1jb3VuY2lsbWFuIj5TdW1taXQgQ291bnR5IFNoZXJpZmbigJlzIE9mZmljZSB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZSBkaXNwdXRlIGJldHdlZW4gU3RvdyBtYXlvciwgY291bmNpbG1hbjwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+