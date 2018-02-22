Streetsboro mayor advocates for levy to support armed guards in schools

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
(Streetsboro City Schools image)
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxkaXYgY2xhc3M9InZpZGVvLWNvbnRhaW5lci1vdXRlciI+PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL3Bvc3QucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGZ2xlbm4uYnJvc2thJTJGcG9zdHMlMkYxMDIxNjMwMjE0NzY1NDk3MyZ3aWR0aD01MDAiIHdpZHRoPSI1MDAiIGhlaWdodD0iMjcwIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOm5vbmU7b3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dUcmFuc3BhcmVuY3k9InRydWUiPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TVFJFRVRTQk9STzogTWF5b3IgR2xlbm4gQnJvc2thIHdhbnRzIHRvIHBsYWNlIGEgbGV2eSBvbiB0aGUgYmFsbG90IHRvIHBheSBmb3IgYXJtZWQgc2VjdXJpdHkgZ3VhcmRzIGF0IGxvY2FsIHNjaG9vbHMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgcHJvdGVjdCBzbyBtYW55IHRoaW5ncyB3aXRoIGFybWVkIGd1YXJkcyBmcm9tIG91ciBQcmVzaWRlbnQgYWxsIHRoZSB3YXkgZG93biB0byBQYXJraW5nIEdhcmFnZXMgeWV0IHdlIGxlYXZlIG91ciBjaGlsZHJlbiBpbiB1bnByb3RlY3RlZCBidWlsZGluZ3MgYW5kIHdlIGFkdmVydGlzZSB0aGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZXkgYXJlIGluIGEgJiM4MjE2O2d1biBmcmVlIHpvbmUsJiM4MjE3OyAmIzgyMjE7IHRoZSBtYXlvciBwb3N0ZWQgb24gaGlzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgdGhpcyB3ZWVrLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBpbmV4Y3VzYWJsZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5IaXMgc3VnZ2VzdGlvbiBjb21lcyBpbiB0aGUgd2FrZSBvZiBhIG1hc3Mgc2Nob29sIHNob290aW5nIGluIEZsb3JpZGEgYW5kIGEgc2hvb3RpbmcgYXQgSmFja3NvbiBNZW1vcmlhbCBNaWRkbGUgU2Nob29sIGluIFN0YXJrIENvdW50eSwgd2hlcmUgYSBzdHVkZW50IGRpZWQgZnJvbSBhIHNlbGYtaW5mbGljdGVkIGd1bnNob3Qgd291bmQuIFN0cmVldHNib3JvIHBvbGljZSBhbHNvIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgcmVwb3J0cyB0aGlzIHdlZWsgYWJvdXQgdGhyZWF0cyBhdCB0aGUgZGlzdHJpY3QgYnV0IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgZm91bmQgYW55IHdlYXBvbnMgb3IgZGFuZ2VyLjwvcD4KPHA+QnJvc2thIGVzdGltYXRlZCB0aGF0IHRoZSBsZXZ5IHdvdWxkIGhhdmUgdG8gcmFpc2UgJDUwMCwwMDAgdG8gJDU1MCwwMDAgYSB5ZWFyIHRvIGhpcmUgdHdvIGZ1bGwtdGltZSBndWFyZHMgYXQgZWFjaCBzY2hvb2wuIFRoZSBQb3J0YWdlIENvdW50eSBkaXN0cmljdCBoYXMgbW9yZSB0aGFuIDIsMTAwIHN0dWRlbnRzLjwvcD4KPHA+QnJvc2thIHdyb3RlIHRoYXQgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCAmIzgyMjA7Z2l2ZSBhIHJhdCYjODIxNztzIHBhdG9vdCYjODIyMTsgd2hldGhlciB0aGUgc2hvb3RpbmdzIGFyZSB0aGUgcmVzdWx0IG9mIGd1bnMsIG1lbnRhbCBpbGxuZXNzLCB2aWRlbyBnYW1lcyBvciBhbnl0aGluZyBlbHNlIGJ1dCAmIzgyMjA7dGhlIGZhY3QgcmVtYWlucyB3ZSBtdXN0IHByb3RlY3Qgb3VyIGNoaWxkcmVuLiYjODIyMTs8L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL21ja2lubGV5LWhpZ2gtc2Nob29sLXN0dWRlbnQtZmFjZXMtY2hhcmdlcy1hZnRlci1wb3N0aW5nLXNvY2lhbC1tZWRpYS10aHJlYXQtYXV0aG9yaXRpZXMtc2F5Ij5DYW50b24gc3R1ZGVudCBmYWNlcyBjaGFyZ2VzIG9mIHBvc3Rpbmcgc29jaWFsIG1lZGlhIHRocmVhdDsgb3RoZXIgYXJlYSBkaXN0cmljdHMgZGVhbCB3aXRoIHJ1bW9ycyBvZiBwbGFubmVkIHZpb2xlbmNlPC9hPjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL2phY2tzb24tYmFza2V0YmFsbC1jb2FjaGVzLWRlYWxpbmctd2l0aC1hZnRlcm1hdGgtb2Ytc2hvb3RpbmctYXQtbWlkZGxlLXNjaG9vbC1pdC1pcy1hLWRpZmZlcmVudC13b3JsZC1vdXQtdGhlcmUtY29hY2gtdGltLWRlYmV2ZWMtc2F5cyI+SmFja3NvbiBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoZXMgZGVhbGluZyB3aXRoIGFmdGVybWF0aCBvZiBzaG9vdGluZyBhdCBtaWRkbGUgc2Nob29sOiDigJhJdCBpcyBhIGRpZmZlcmVudCB3b3JsZCBvdXQgdGhlcmUs4oCZIGNvYWNoIFRpbSBEZWJldmVjIHNheXM8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL25ld3MvbG9jYWwvamFja3Nvbi1zdHVkZW50LWRpZXMtZnJvbS1zZWxmLWluZmxpY3RlZC1ndW5zaG90LXdvdW5kIj5TdHVkZW50IGRpZXMgZnJvbSBzZWxmLWluZmxpY3RlZCBndW5zaG90IGF0IEphY2tzb24gc2Nob29sOyByaWZsZSBjb25jZWFsZWQgdW5kZXIgY2xvdGhlcyBvbiBidXMgcmlkZTwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9sb2NhbC81LWFsbGlhbmNlLXRlZW5zLWFjY3VzZWQtb2YtZGlzY3Vzc2luZy1zY2hvb2wtc2hvb3RpbmciPjUgQWxsaWFuY2UgdGVlbnMgYWNjdXNlZCBvZiBkaXNjdXNzaW5nIHNjaG9vbCBzaG9vdGluZzwvYT48L3A+PHA+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy9uYXRpb24vc3R1ZGVudHMtbWVldC13aXRoLWZsb3JpZGEtc3RhdGUtbGVhZGVycyI+VGVlbnMgc3dhcm0gaW50byBGbG9yaWRhIENhcGl0b2wsIGRlbWFuZCBndW4gbGF3czwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+