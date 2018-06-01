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Summit County communities to spend $4 million on dispatch system
Published: June 1, 2018 - 11:01 AM
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By Phil Keren

Kent-Ravenna Record-Courier
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