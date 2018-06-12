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Barberton standoff appears to end peacefully after SWAT team responds to threats
Published: June 12, 2018 - 11:05 AM | Updated: June 12, 2018 - 12:37 PM
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