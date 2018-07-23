Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Tallmage police use GoPro camera to get K-9’s point of view
Published: July 23, 2018 - 4:26 PM
Full Screen Linked Image

By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

R. Kelly sings about troubles in revealing 19-minute song Updated July 23rd, 2018 2:00 PM
Paper suggests Kenyan monkey inspired Dr. Seuss’ Lorax Updated July 23rd, 2018 1:09 PM
People in the News: Lin-Manuel Miranda, Prince George, Kate Duchess of Cambridge, Prince George, Nicole Maines, Paula Deen July 22nd, 2018 8:17 PM
Things to Do, July 23: ‘Yellow Submarine’; Fleet Foxes at new Agora; ‘Kung Fu Panda 3’ July 22nd, 2018 5:23 PM

THE LATEST

Police investigating robbery attempt at Family Dollar Updated July 23rd, 2018 5:48 PM
Trump considering revoking 6 ex-Obama officials’ clearance Updated July 23rd, 2018 5:26 PM
Stark County man dies when car crashes into fence, through barn Today July 23rd, 2018 4:50 PM
Akron’s Buchtel cluster hosts kindergarten kick-off event Saturday to help more kids start school on time Today July 23rd, 2018 4:09 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal