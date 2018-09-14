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Teen arrested with loaded gun at Canton high school
Published: September 14, 2018 - 12:01 PM

By Lori Steineck

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