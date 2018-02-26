This week in court: Two murder trials, reckless homicide trial; sentencing in drunken-driving death case; former Akron school board member due in court

Published: February 26, 2018 - 8:10 AM | Updated: February 26, 2018 - 8:11 AM
By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
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