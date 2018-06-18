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This week in court: former Akron fire union treasurer to be sentenced; hearing scheduled on whether separate trials needed in arson case
Published: June 18, 2018 - 10:44 AM
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By Stephanie Warsmith

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