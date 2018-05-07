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This week in court: Hearing on bind over in shooting death; man deemed incompetent returning to court; 2 sentencings in shooting deaths
Published: May 7, 2018 - 9:23 AM | Updated: May 7, 2018 - 9:38 AM
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By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
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