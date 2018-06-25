Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
This week in court: Sentencings in 3 cases involving violent deaths by different means — car, stabbing, shooting
Published: June 25, 2018 - 9:13 AM
Full Screen Linked Image

By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

This week in court: Sentencings in 3 cases involving violent deaths by different means — car, stabbing, shooting Updated June 25th, 2018 9:13 AM
Photos: Up, up and away! Goodyear’s Wingfoot Three airship makes maiden voyage Updated June 25th, 2018 9:01 AM
More development coming to Akron’s East End Updated June 25th, 2018 8:27 AM
Meth makes comeback in Portage County Updated June 25th, 2018 7:27 AM

THE LATEST

This week in court: Sentencings in 3 cases involving violent deaths by different means — car, stabbing, shooting Updated June 25th, 2018 9:13 AM
Photos: Up, up and away! Goodyear’s Wingfoot Three airship makes maiden voyage Updated June 25th, 2018 9:01 AM
More development coming to Akron’s East End Updated June 25th, 2018 8:27 AM
Meth makes comeback in Portage County Updated June 25th, 2018 7:27 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal