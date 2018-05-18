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Three Akron eyesores in Middlebury neighborhood will be torn down
Published: May 18, 2018 - 2:18 PM | Updated: May 18, 2018 - 2:37 PM
By Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
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