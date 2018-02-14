Tuesday Musical serenades Summit courthouse crowd with Valentine’s Day treat

Published: February 14, 2018 - 4:08 PM
-
Image 1 of 6
-
Image 2 of 6
-
Image 3 of 6
-
Image 4 of 6
-
Image 5 of 6
-
Image 6 of 6
Image 1 of 6
View Gallery
By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPk9ubGluZSBleHRyYTogVmlzaXQgT2hpby5jb20gdG8gc2VlIGEgc2FtcGxpbmcgb2YgdGhlIHBlcmZvcm1hbmNlIGJ5IFR1ZXNkYXkgTXVzaWNhbCBhdCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb3VydGhvdXNlLjwvcD48L2JvZHk+PC9odG1sPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5EZWZlbnNlIGF0dG9ybmV5IERvbiBIaWNrcyBzbWlsZWQgd2hlbiBoZSB3YWxrZWQgaW50byB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb3VydGhvdXNlIGR1cmluZyBsdW5jaHRpbWUgV2VkbmVzZGF5IGFuZCB3YXMgZ3JlZXRlZCBieSB0aGUgc2lnaHQgYW5kIHNvdW5kIG9mIGxpdmUgbXVzaWMuPC9wPgo8cD5IZSBzdG9wcGVkLCBjb2F0IG9uIGFuZCBoYXQgaW4gaGFuZCwgYW5kIGxpc3RlbmVkIHRvIHRoZSBUdWVzZGF5IE11c2ljYWwgYXJ0aXN0cyBwZXJmb3JtIGEgc2VsZWN0aW9uIG9mIGNsYXNzaWNhbCBtdXNpYyBieSByZW5vd25lZCBhcnRpc3RzIGxpa2UgQmVldGhvdmVuLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1BlYWNlZnVsbmVzcyBpbiBhIGNvdXJ0aG91c2UgaXMgcmFyZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSGlja3MsIHdob3NlIGpvYiBtYWtlcyBoaW0gYSBjb3VydGhvdXNlIHJlZ3VsYXIuPC9wPgo8cD5IaWNrcyB3YXMgYW1vbmcgc2V2ZXJhbCBkb3plbiBwZW9wbGUgd2hvIGVuam95ZWQgdGhlIG11c2ljYWwgcGVyZm9ybWFuY2UsIGEgdHJlYXQgaW4gaG9ub3Igb2YgVmFsZW50aW5lJiM4MjE3O3MgRGF5LiBUaGUgY3Jvd2QgaW5jbHVkZWQganVkZ2VzLCBwcm9zZWN1dG9ycywgYmFpbGlmZnMsIHZpY3RpbSBhZHZvY2F0ZXMsIGEgU3VtbWl0IENvdW50eSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgZGVwdXR5LCBhbmQgYSB3b21hbiBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIHRoZSBOZXcgRGF5IENvdXJ0IHByb2dyYW0gZm9yIHBlb3BsZSB3aXRoIGNocm9uaWMgbWVudGFsIGlsbG5lc3Nlcy48L3A+CjxwPlRoZSBwZXJmb3JtYW5jZSB3YXMgdGhlIGxhdGVzdCBpbiBhbiBlZmZvcnQgYnkgU3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9iYXRlIEp1ZGdlIEVsaW5vcmUgTWFyc2ggU3Rvcm1lciBhbmQgaGVyIHN0YWZmIHRvIGJyaW5nIGFydCBhbmQgbXVzaWMgaW50byB0aGUgY291cnRob3VzZSB0byBicmlnaHRlbiB0aGUgc3Bpcml0cyBvZiBjb3VydCBlbXBsb3llZXMgYW5kIHZpc2l0b3JzLjwvcD4KPHA+VGhlIGVmZm9ydCBiZWdhbiBpbiBBdWd1c3Qgd2l0aCBhbiBleGhpYml0IG9mIGFib3V0IDUwIGFydHdvcmtzIGJ5IGNsaWVudHMgb2YgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRGV2ZWxvcG1lbnRhbCBEaXNhYmlsaXRpZXMgQm9hcmQgaW4gdGhlIGNvdXJ0aG91c2UgYXRyaXVtLiBUaGUgZGlzcGxheSBpbmNsdWRlZCBwYWludGluZ3MsIHNjdWxwdHVyZXMgYW5kIG1hc2tzLCB3aXRoIG1hbnkgcGllY2VzIHNvbGQgYW5kIHRoZSBtb25leSBnaXZlbiB0byB0aGUgYXJ0aXN0cy48L3A+CjxwPlRoZSBzZWNvbmQgc3RlcCwgd2hpY2gganVzdCBlbmRlZCwgaW52b2x2ZWQgYSBkaXNwbGF5IG9mIGVudHJpZXMgaW4gdGhlIFN1bW1pdCBNZXRybyBQYXJrcyYjODIxNzsgYW5udWFsIHBob3RvIGNvbnRlc3QuIFRoZSBjaGVlcmZ1bCBwaG90b3MgaW5jbHVkZWQgaW1hZ2VzIG9mIGZsb3dlcnMgYW5kIGJpcmRzIHRha2VuIGluIHRoZSBwYXJrcy48L3A+CjxwPkxpc2EgTWFuc2ZpZWxkLCB0aGUgY29tbXVuaXR5IHJlbGF0aW9ucyBzcGVjaWFsaXN0IGZvciB0aGUgcHJvYmF0ZSBjb3VydCwgaGFzIGEgYmFja2dyb3VuZCBpbiB0aGUgYXJ0cy4gU2hlIGNhbWUgdXAgd2l0aCB0aGUgaWRlYSBvZiBicmluZ2luZyBtdXNpYyB0byB0aGUgY291cnRob3VzZSB3aGVuIHNoZSBsZWFybmVkIGFib3V0IFR1ZXNkYXkgTXVzaWNhbCYjODIxNztzIERlY29tcHJlc3Npb24gQ2hhbWJlciwgd2hpY2ggYnJpbmdzIG11c2ljIGludG8gaGlnaC1zdHJlc3MgZW52aXJvbm1lbnRzLiBTaGUgYW5kIFN0b3JtZXIgZGVjaWRlZCB0aGlzIHdvdWxkIGJlIGEgZ3JlYXQgZml0IGZvciB0aGVpciBlZmZvcnQgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhhdCBWYWxlbnRpbmUmIzgyMTc7cyBEYXkgd291bGQgYmUgdGhlIHBlcmZlY3QgdGltZSBmb3IgaXQuPC9wPgo8cD5UbyBtYWtlIHRoZSBleHBlcmllbmNlIG1vcmUgZW5qb3lhYmxlLCBjb3VydCBzdGFmZiBzZXQgdXAgaGlnaC10b3AgdGFibGVzIGFuZCBjaGFpcnMgc28gdGhhdCBwZW9wbGUgY291bGQgc3RhbmQgb3Igc2l0IGZvciB0aGUgcGVyZm9ybWFuY2UuIFRoZXkgZGVjb3JhdGVkIHRoZSB0YWJsZXMgd2l0aCByZWQgdGFibGVjbG90aHMgYW5kIFZhbGVudGluZSYjODIxNztzIGNlbnRlcnBpZWNlcy48L3A+CjxwPlRoZSBFc2NoZXIgU3RyaW5nIFF1YXJ0ZXQsIFR1ZXNkYXkgTXVzaWNhbCYjODIxNztzIHF1YXJ0ZXQtaW4tcmVzaWRlbmNlLCBicm91Z2h0IGFsb25nIGEgZmlmdGggbXVzaWNpYW4gZm9yIHRoZSBjb3VydGhvdXNlIHBlcmZvcm1hbmNlLiBDZWxsaXN0IEJyb29rIFNwZWx0eiB0b2xkIHRoZSBjcm93ZCB0aGF0IGhpcyBmaWFuY2VlLCBNaWxlbmEgUGFqYXJvLXZhbiBkZSBTdGFkdCwgd2hvIHBsYXlzIHRoZSB2aW9sYSwgd2FzIGpvaW5pbmcgdGhlbSwgd2hpY2ggc2VlbWVkIGFwcHJvcHJpYXRlIGZvciB0aGUgb2NjYXNpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O2xsIGdldCB5b3VyIG1hcnJpYWdlIGxpY2Vuc2UgcmlnaHQgb3ZlciB0aGVyZSEmIzgyMjE7IEp1ZGdlIFN0b3JtZXIgY2FsbGVkIGpva2luZ2x5IHRvIFNwZWx0eiBmcm9tIHRoZSBhdWRpZW5jZSwgcG9pbnRpbmcgaW4gdGhlIGRpcmVjdGlvbiBvZiBoZXIgY291cnQgd2hlcmUgbWFycmlhZ2UgbGljZW5zZXMgYXJlIGlzc3VlZC48L3A+CjxwPlRoaXMgd2FzIHRoZSBuaW50aCBwZXJmb3JtYW5jZSBmb3IgVHVlc2RheSBNdXNpY2FsJiM4MjE3O3MgRGVjb21wcmVzc2lvbiBDaGFtYmVyLCB3aGljaCBpcyBiZWluZyBwYXJ0bHkgZnVuZGVkIHdpdGggYSB0d28teWVhciBncmFudCBmcm9tIHRoZSBKb2huIFMuIGFuZCBKYW1lcyBMLiBLbmlnaHQgRm91bmRhdGlvbi4gT3RoZXIgc3RvcHMgaGF2ZSBpbmNsdWRlZCBBa3JvbiBDaXR5IEhhbGwsIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQ291cnQgYW5kIEVhc3QgQWtyb24gTmVpZ2hib3Job29kIERldmVsb3BtZW50IENvcnBvcmF0aW9uLjwvcD4KPHA+Q3luZGVlIFNuaWRlciwgZGlyZWN0b3Igb2YgZGV2ZWxvcG1lbnQgYW5kIGNvbW11bmljYXRpb25zIGZvciBUdWVzZGF5IE11c2ljYWwsIHNhaWQgc3R1ZGllcyBoYXZlIHNob3duIHRoYXQgbGlzdGVuaW5nIHRvIGNsYXNzaWNhbCBtdXNpYyBsb3dlcnMgYmxvb2QgcHJlc3N1cmUgYW5kIGltcHJvdmVzIGNvbmNlbnRyYXRpb24uPC9wPgo8cD5QZW9wbGUgd2hvIGF0dGVuZCBEZWNvbXByZXNzaW9uIENoYW1iZXIgZXZlbnRzIGFyZSBhc2tlZCB0byBmaWxsIG91dCBhIHNpbXBsZSBzdXJ2ZXkgdGhhdCBzaG93cyBob3cgdGhleSBmZWx0IGF0IHRoZSBiZWdpbm5pbmcgYW5kIGVuZCBvZiB0aGUgcGVyZm9ybWFuY2UsIHdpdGggdGhlIGFuc3dlcnMgcmFuZ2luZyBmcm9tIGEgZnJhenpsZWQgZmFjZSB0byBhIHNtaWxleSBvbmUuIFNuaWRlciBzYWlkIGF0dGVuZGVlcyB0eXBpY2FsbHkgY2hvb3NlIGEgaGFwcGllciBleHByZXNzaW9uIHBvc3QtcGVyZm9ybWFuY2UuPC9wPgo8cD5UaG9zZSB3aG8gYXR0ZW5kZWQgdGhlIDQ1LW1pbnV0ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBpbiB0aGUgY291cnRob3VzZSBnYXZlIGl0IGhpZ2ggbWFya3MuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBsb3ZlZCBpdCEmIzgyMjE7IHNhaWQgQXNzaXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBDb2xsZWVuIFNpbXMsIHdobyB3ZW50IHdpdGggdHdvIG90aGVyIHByb3NlY3V0b3JzLiAmIzgyMjA7SSB3YXMgbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIHRoaXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+R2FyeSBNYWhhcmlkZ2UsIGEgY291cnQgcmVwb3J0ZXIgYW5kIGZvcm1lciBjbGFyaW5ldCBwbGF5ZXIsIHdhcyBhcHByZWNpYXRpdmUgb2YgdGhlIGNoYW5jZSB0byBoZWFyIG11c2ljIGR1cmluZyBoaXMgbHVuY2ggaG91ci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRob3VnaHQgaXQgd2FzIHZlcnkgcGxlYXNhbnQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBob3BlIHdlIGNhbiBkbyB0aGlzIG1vcmUgb2Z0ZW4uIEEgbGl0dGxlIGN1bHR1cmUgZHVyaW5nIHRoaXMgbGlmZSBuZXZlciBodXJ0cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBhbmQgb24gVHdpdHRlcjogQHN3YXJzbWl0aGFiai48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)