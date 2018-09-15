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UA lands more than $4 million in federal polymer grants
Published: September 15, 2018 - 8:53 PM
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By Katie Byard

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