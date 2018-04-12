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UA president is finalist for top job at Utah Valley University
Published: April 12, 2018 - 2:20 PM | Updated: April 12, 2018 - 2:22 PM
By Katie Byard
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