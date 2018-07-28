Upcoming reunion: Springfield Class of 1973

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDQwdGggcmV1bmlvbiBTZXB0LiAyOC0yOS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGVtYWlsIENhcm9seW4gQXlsd2FyZCBIZW5yZXR0YSBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y2Fyb2x5bnJ1bnNAeWFob28uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+Y2Fyb2x5bnJ1bnNAeWFob28uY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4ODwvc3Ryb25nPiB3aWxsIGhvbGQgaXRzIDMwdGggcmV1bmlvbiBhdCBIaWdoIFN0cmVldCBIb3AgSG91c2UuIEhvcnMgZCYjODIxNztvZXV2cmVzIGFuZCBhIGNhc2ggYmFyIHdpbGwgYmUgYXZhaWxhYmxlIGF0IHRoZSBldmVudCB3aGljaCB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgNjozMCBwLm0uIFNlcHQuIDI5LiBDb3N0IGlzICQxNSBwZXIgcGVyc29uLiBDb250YWN0IEhlYXRoZXIgVmF1Z2hhbiBMYW5nZW5layBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aG9iYW4uY2xhc3Mub2YuMTk4OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5ob2Jhbi5jbGFzcy5vZi4xOTg4QGdtYWlsLmNvbTwvYT4gd2l0aCByZXNlcnZhdGlvbnMgb3IgcXVlc3Rpb25zLiBQYXltZW50IGNhbiBiZSBtYWRlIGRpcmVjdGx5IHRvIFBheVBhbCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aG9iYW4uY2xhc3Mub2YuMTk4OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5ob2Jhbi5jbGFzcy5vZi4xOTg4QGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgQnVjaHRlbCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NjYgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBoYXZlIGEgNzB0aCBiaXJ0aGRheSBjZWxlYnJhdGlvbiBhdCA2IHAubS4gQXVnLiAxMSBhdCBSYXkmIzgyMTc7cyBQbGFjZSwgMjUgR2hlbnQgUm9hZCwgRmFpcmxhd24uIEZpbmQgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiB0aGUgQnVjaHRlbCBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTY2IEZhY2Vib29rIHBhZ2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QnVjaHRlbCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBob2xkIGl0cyA0MHRoIHJldW5pb24gU2VwdC4gMSBhdCB0aGUgSG9saWRheSBJbm4gYXQgNDA3MyBNZWRpbmEgUm9hZCBpbiB0aGUgTW9udHJvc2UgYXJlYSBvZiBCYXRoLiBUaWNrZXQgcHJpY2UgaXMgJDY1IHVudGlsIEp1bmUgMzAgd2hlbiB0aGUgcHJpY2Ugd2lsbCBpbmNyZWFzZSB0byAkNzUuIENoZWNrIG91dCB0aGUgY2xhc3MgRmFjZWJvb2sgcGFnZSwgd2Vic2l0ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJ1Y2h0ZWxjbGFzc29mNzguY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5idWNodGVsY2xhc3NvZjc4LmNvbTwvYT4gb3IgY29udGFjdCBCaWxsIEtpcmsgYXQgMzMwLTIzNy0xMTExIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiaWxsLmtpcmtAbXlvbmUtbnVtYmVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJpbGwua2lya0BteW9uZS1udW1iZXIuY29tPC9hPiBmb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4ODwvc3Ryb25nPiB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgMzB0aCBjbGFzcyByZXVuaW9uIEF1Zy4gMzEgdG8gU2VwdC4gMi4gT24gdGhlIGFnZW5kYSBpcyBhbiBNLk8uQi4gRmxhc2hiYWNrIG9uIEZyaWRheSBhdCBFZGdhciYjODIxNztzIGF0IDUzMCBOb21lIEF2ZS4gaW4gQWtyb247IGEgS2luZyBCIGRhbmNlIFNhdHVyZGF5IGF0IEhpbHRvbiBBa3Jvbi9GYWlybGF3biBhdCAzMTgwIFcuIE1hcmtldCBTdC4gYW5kIGEgcGljbmljIGluIHRoZSBwYXJrIG9uIFN1bmRheSBhdCBhIHlldC10by1iZSBkZXRlcm1pbmVkIHNpdGUuIFRlYWNoZXJzLCBhZG1pbmlzdHJhdG9ycywgZm9ybWVyIGNsYXNzbWF0ZXMgYW5kIGZyaWVuZHMgYXJlIHdlbGNvbWUuIENvc3QgaXMgJDg1LiBQYXltZW50cyBjYW4gYmUgbWFkZSBhdCBwYXlwYWwubWUvQkhTY2xhc3NvZjg4IG9yIGNhbGwvdGV4dCBjb21taXR0ZWUgbWVtYmVycyBSb3kgYXQgMzMwLTc4MC03ODAxIG9yIERpYW5hIGF0IDMzMC00NTktODcxMSBmb3Igb3RoZXIgcGF5bWVudCBvcHRpb25zLiBGaW5kIHRoZSBsYXRlc3QgaW5mb3JtYXRpb24gb24gdGhlIGNsYXNzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UuIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4gJiM4MjI2OyBDZW50cmFsIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2MyA8L3N0cm9uZz53aWxsIG1hcmsgaXRzIDU1dGggcmV1bmlvbiB3aXRoIGEgdHdvLWRheSBjZWxlYnJhdGlvbiBTZXB0LiAyMSBhbmQgMjIuIEZyaWRheSBOaWdodCBNaXhlciB3aWxsIGJlIGZyb20gNiB0byAxMCBwLm0uIGF0IENhbWJyaWEgU3VpdGVzIEhvdGVsIGluIEdyZWVuLiBDb3N0ICQxMCBpZiBub3QgYXR0ZW5kaW5nIFNhdHVyZGF5IGRpbm5lci4gU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBkaW5uZXIvZGFuY2Ugd2lsbCBiZWdpbiBhdCA2OjMwIHAubS4gYXQgUHJlc3R3aWNrIENvdW50cnkgQ2x1YiBpbiBHcmVlbi4gJDQwLCBpbmNsdWRlcyBGcmlkYXkgbWl4ZXIgZmVlKS4gIEZvciBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBjb250YWN0IEdlcmkgQnVybnMgYXQgMzMwLTY5OS05MzM5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnYnVybnM2OTlAeWFob28uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+Z2J1cm5zNjk5QHlhaG9vLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgQ2VudHJhbCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NjggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiBhdCA2OjMwIHAubS4gQXVnLiAxMCBhdCA2OjMwIHAubS4gYXQgU3QuIEdlb3JnZSYjODIxNztzIEZlbGxvd3NoaXAgQ2VudHJlLCAzMjA0IFJpZGdld29vZCBSb2FkLCBDb3BsZXkuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgcmFmZmxlIHByaXplcywgYSAxOTkzIHRpbWUgY2Fwc3VsZSwgZm9vZCBhbmQgdGhlIG11c2ljIG9mIE1pY2sgYW5kIFJpY2suIFNlbmQgJDQwIHJlc2VydmF0aW9uIGZlZSBieSBKdWx5IDE1IHRvIENIUyBDbGFzcyBvZiAxOTY4LCBQLk8uIEJveCAyMzY4LCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuIFNlZSBDZW50cmFsIEhpZ2ggU2Nob29sIEZhY2Vib29rIHBhZ2Ugb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFrcm9uY2VudHJhbHdpbGRjYXRzMTk2OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5ha3JvbmNlbnRyYWx3aWxkY2F0czE5NjhAZ21haWwuY29tPC9hPiBmb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbi4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgQ2hpcHBld2EgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTg4IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyAzMHRoIHJldW5pb24gNi0xMSBwLm0uIEF1Zy4gMTggYXQgdGhlIENvbWZvcnQgSW5uICZhbXA7IFN1aXRlcyBpbiBXYWRzd29ydGguIENvc3QgaXMgJDQ1IHBlciBwZXJzb24gZm9yIGEgYnVmZmV0IGRpbm5lciB3aXRoIGNhc2ggYmFyLiBLYXJhb2tlLCBwaG90byBib290aCBhbmQgNTAvNTAgZnVuZHJhaXNpbmcgcmFmZmxlIGFsc28gYXZhaWxhYmxlLiBEaW5uZXIgcmVzZXJ2YXRpb25zIGFuZCBwYXltZW50IGlzIGR1ZSBieSBKdWx5IDE1LiBIb3RlbCByb29tcyBhcmUgYXZhaWxhYmxlIGF0IENvbWZvcnQgSW5uLiBNZW50aW9uICYjODIyMDtDSFMgY2xhc3Mgb2YgJiM4MjE3Ozg4JiM4MjIxOyBmb3Igc3BlY2lhbCByYXRlcy4gRm9yIGRldGFpbHMsIHZpc2l0IGV2ZW50IHBhZ2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JpdC5seS9DSFM4OFJldW5pb24iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vYml0Lmx5L0NIUzg4UmV1bmlvbjwvYT4gb3IgY2FsbCBLZWxseSBNY0d1aXJlIENhcmxzb24gMzMwLTM1NC05NzEzLiBTZW5kIHBheW1lbnRzIHRvIE1vbGxpZSBHYWxsb3dheSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcGF5cGFsLm1lL01vbGxpZUdhbGxvd2F5IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3BheXBhbC5tZS9Nb2xsaWVHYWxsb3dheTwvYT48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2OCA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9uIGF0IDYgcC5tLiBBdWcuIDExIGF0IHRoZSBWZW51ZSwgMTAgVGFsbG1hZGdlIENpcmNsZSwgVGFsbG1hZGdlLiBUaGUgY29zdCB3aWxsIGJlIGRldGVybWluZWQuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBjYXNoIGJhci4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgVG9tIEFybm9sZCBhdCAzMzAtMzA0LTkwMDggb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOkthdHRhcm5vbGRAYW9sLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPkthdHRhcm5vbGRAYW9sLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgRWFzdCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzZXMgb2YgMTk3My0xOTc0IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIHRoZWlyIDQ1dGggYW5kIDQ0dGggcmV1bmlvbnMgZnJvbSA1IHAubS4gdG8gbWlkbmlnaHQgU2VwdC4gMjIgYXQgdGhlIEhpbHRvbiBHYXJkZW4gSW5uLCAxMzA3IEUuIE1hcmtldCBTdC4sIEFrcm9uLiBUaGUgY2xhc3NlcyBvZiAxOTcxIGFuZCAxOTcyIGFyZSBpbnZpdGVkLiBDb3N0IGlzICQ2MCBhbmQgZHVlIGJ5IEF1Zy4gMS4gTm8gcGF5bWVudHMgd2lsbCBiZSB0YWtlIGF0IHRoZSBkb29yLiBNb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCB3aGVyZSB0byBzZW5kIHBheW1lbnQgY2FuIGJlIGZvdW5kIG9uIHRoZSBGYWNlYm9vayBFdmVudHMgUGFnZSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vQWx1bW5pQ2xhc3MuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+QWx1bW5pQ2xhc3MuY29tPC9hPiAoc2VhcmNoIHVuZGVyIHJldW5pb25zKS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtFYXN0IEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4OCA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgMzB0aCByZXVuaW9uIEF1Zy4gMTctMTguIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBtZWV0IGFuZCBncmVldCBvbiBGcmlkYXkgYW5kIGNsYXNzIHBob3RvIHNob290IGF0IFN0b25laGVkZ2UgRW50ZXJ0YWlubWVudCwgNTgwIEUuIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIEF2ZS4sIGFuZCBhIFNjYXJsZXQgYW5kIEdyYXkgRGlubmVyIERhbmNlIG9uIFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSBIaWx0b24gR2FyZGVuIElubiwgMTMwNyBFLiBNYXJrZXQgU3QuIENvc3QgaXMgJDU1IHBlciBwZXJzb24uIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIG9yIHRvIHB1cmNoYXNlIHRpY2tldHMsIGNvbnRhY3QgQDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpha3JvbmVhc3Q4OHJldW5pb25AZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YWtyb25lYXN0ODhyZXVuaW9uQGdtYWlsLmNvbTwvYT4gb3IgZ28gb24gRmFjZWJvb2sgQWtyb24gRWFzdCBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTg4LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBFbGxldCBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTczIHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA0NXRoIHJldW5pb24gd2l0aCBhIHRvdXIgb2YgdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGF0IDUgcC5tLiBBdWcuIDI0IGZvbGxvd2VkIGJ5IHRhaWxnYXRpbmcvcGl6emEgYXQgNTozMCBwLm0uIGFuZCB0aGUgRWxsZXQvU3ByaW5nZmllbGQgZm9vdGJhbGwgZ2FtZSBhdCA3LiBBZnRlciB0aGUgZ2FtZSwgY2xhc3NtYXRlcyB3aWxsIGdhdGhlciBmb3IgYW5kIGthcmFva2UgYXQgRWFzdGdhdGUgQm93bGluZyBBbGxleS4gT24gQXVnLiwgMjUgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBnb2xmaW5nIGF0IDkgYS5tLiBhdCBTdW5ueSBIaWxscyBHb2xmIENvdXJzZS4gQ29zdCBpcyAkMzggZm9yIDE4IGhvbGVzIGFuZCBhIGNhcnQuIENvbnRhY3QgU3RldmUgTXllcnMgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNteWVyczA2MDlAeWFob28uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+c215ZXJzMDYwOUB5YWhvby5jb208L2E+LiBEb29ycyB3aWxsIG9wZW4gYXQgNSBwLm0uIHRoYXQgbmlnaHQgIGZvciBkaW5uZXIgYW5kIGRhbmNpbmcgYXQgU3VubnkgSGlsbHMgQ2x1YiBIb3VzZSwgMzczNCBTdW5ueSBCcm9vayBSb2FkLCBLZW50LiBDb3N0IGlzICQzMC9wZXJzb24gcGF5YWJsZSBieSBBdWcuIDE1LiBJbmZvcm1hdGlvbiBvbiBGYWNlYm9vayBFbGxldCBDbGFzcyBvZiAxOTczIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vRWxsZXRjbGFzc29mNzMud29yZHByZXNzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPkVsbGV0Y2xhc3NvZjczLndvcmRwcmVzcy5jb208L2E+IG9yIGNhbGwgS2FyZW4gS2lya3BhdHJpY2sgSm9uZXMgYXQgMzMwLTMxOS00MzMxIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZpcmVzdG9uZSBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5Njg8L3N0cm9uZz4gd2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiBTZXB0LiAxNC0xNS4gRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgYWN0aXZpdGllcyBpbmNsdWRlIGEgdG91ciBvZiB0aGUgbmV3IGhpZ2ggc2Nob29sIGF0IDQgcC5tLiBmb2xsb3dlZCBieSBhIGdldC10b2dldGhlciBhdCB0aGUgQWtyb24vRmFpcmxhd24gSGlsdG9uIHdpdGggaGVhdnkgaG9ycyBkJiM4MjE3O29ldXZyZXMgYW5kIGEgY2FzaCBiYXIuIFNhdHVyZGF5IGZlYXR1cmVzIGEgZnVsbCBidWZmZXQgZGlubmVyLCBsaXZlIG11c2ljIGFuZCBkYW5jaW5nIHdpdGggYSBjYXNoIGJhciBhdCB0aGUgSGlsdG9uLCB3aGVyZSBhIGRpc2NvdW50ZWQgcm9vbSByYXRlIGlzIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zIHVudGlsIEF1Zy4gMjQuIFJlZ2lzdGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmlyZXN0b25lMTk2OC5jbGFzc3F1ZXN0LmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmlyZXN0b25lMTk2OC5jbGFzc3F1ZXN0LmNvbTwvYT4sIGFkZCBpbmZvcm1hdGlvbiBmb3IgdGhlIGNsYXNzIE1lbW9yeSBCb29rLCBqb2luIHRoZSBjbGFzcyBGYWNlYm9vayBncm91cCBhdCAgRmlyZXN0b25lX0hpZ2hfU2Nob29sXzE5NjguIEV2ZW4gaWYgeW91IGFyZSB1bmFibGUgdG8gYXR0ZW5kLCBzdWJtaXQgY29udGFjdCBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgUmV1bmlvbiBRdWVzdGlvbm5haXJlIGZvciBpbmNsdXNpb24gaW4gdGhlIG1lbW9yeSBib29rLiBSZWdpc3RlciBiZWZvcmUgU2VwdC4gMyBmb3IgZGlzY291bnRlZCByYXRlcyBmb3IgYm90aCBldmVudHMuIENvbnRhY3QgU2hhcmVuIEdyYWhhbSBCcmV5ZXIgYXQgMzMwLTg5Ni0xMzU5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzaGFyZW4uYi5icmV5ZXJAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+c2hhcmVuLmIuYnJleWVyQGdtYWlsLmNvbTwvYT4gZm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgRmlyZXN0b25lIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4OCA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgMzB0aCByZXVuaW9uIHdpdGggYSBtZWV0IGFuZCBncmVldCA3LTExIHAubS4gQXVnLiAxMCBhdCBSYXkmIzgyMTc7cyBQbGFjZSwgMjUgR2hlbnQgUm9hZCwgRmFpcmxhd24uIEZpcmVzdG9uZSBjbGFzc2VzIG9mIDE5ODcgYW5kIDE5ODkgYXJlIGludml0ZWQgdG8gam9pbiB0aGUgY2xhc3MgNi0xMSBwLm0uIEF1Zy4gMTEgYXQgU3QuIEdlb3JnZSYjODIxNztzLCAzMjA0IFJpZGdld29vZCBSb2FkLCBDb3BsZXkuIEVudGVydGFpbm1lbnQgd2lsbCBiZSBwcm92aWRlZCBieSBUIGFuZCBSaWNoIER1ZWxpbmcgUGlhbm9zLiAkMzUgcGVyIHBlcnNvbiBpbmNsdWRlcyBkaW5uZXIgYW5kIGRyaW5rIHRpY2tldC4gVGhlcmUgYXJlIGFsc28gJDUwIFZJUCB0aWNrZXRzIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Rpbnl1cmwuY29tL3lhdm41bWJkIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS95YXZuNW1iZDwvYT4uICBUaGVyZSB3aWxsIGJlIGEgZmFtaWx5IGRheSBvbiBTdW5kYXkgd2l0aCBhIGxvY2F0aW9uIHRvIGJlIGRldGVybWluZWQuIENvbnRhY3QgVGltIERld2VsbCBhdCAzMzAtNzE1LTIzNjkgb3IgQnVubnkgT2xkaGFtIGF0IDMzMC04MzUtNzE0MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YnVubnlAbGVrLm5ldCIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJ1bm55QGxlay5uZXQ8L2E+LiBJbmZvcm1hdGlvbiBhbHNvIG9uICB0aGUgRmFsY29uIEFsdW1uaSBGQiBwYWdlLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyA8c3Ryb25nPkdhcmZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NTggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDYwdGggcmV1bmlvbiB3aXRoIGEgbHVuY2hlb24gYXQgMTE6MzAgYS5tLiBBdWcuIDExIGF0IHRoZSBBa3JvbiBZYWNodCBDbHViLCAzNTc1IFMuIE1haW4gU3QuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBkaXNjIGpvY2tleS4gJDI1IHBlciBwZXJzb24uIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIE1hcmllIENhcGF0b3N0YSBDYXJyb2xsIGF0IDMzMC02ODctNjEwMSBvciBQYXQgQm95ZCBhdCAzMzAtNjA4LTg3MTQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+R2FyZmllbGQgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTY4PC9zdHJvbmc+IHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gYXQgNiBwLm0uIFNlcHQuIDIxIGF0IEd1eSYjODIxNztzIFBhcnR5IENlbnRlciwgNTAwIEUuIFdhdGVybG9vIFJvYWQsIEFrcm9uLiBDb3N0IGlzICQ1MCBwZXIgcGVyc29uLiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIGEgY2FzaCBiYXIuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIExpbmRhIExld2lzIGF0IDMzMC03NzMtNDM1OSBvciBlbWFpbCBnaHMmIzE3Mzs8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmV1bmlvbjY4QGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnJldW5pb242OEBnbWFpbC5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEdyZWVuIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk3MyA8L3N0cm9uZz5pcyBwbGFubmluZyBhIDQ1dGggcmV1bmlvbiBjZWxlYnJhdGlvbi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgb3IgZW1haWwgUm9iaW4gQnV0YSAoTWVpZXIpIGF0IDMzMC02ODUtNjA4NiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cm9iaW5icmVja0BpY2xvdWQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+cm9iaW5icmVja0BpY2xvdWQuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtLZW5tb3JlIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2OCA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9uIGF0IDYgcC5tLiBTZXB0LiAxNSBhdCBBbWVyaWNhbiBMZWdpb24gUG9zdCBOby4gNDk2LCAxOTQ1IE1vZ2Fkb3JlIFJvYWQsIEtlbnQuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgZGlubmVyLCBtdXNpYywgYSBwaG90b2dyYXBoZXIgYW5kIGEgY2FzaCBiYXIuIENvc3QgaXMgJDMwIHBlciBwZXJzb24uIFRoZXJlIGFsc28gd2lsbCBiZSBhICBjYXN1YWwgbWVldCBhbmQgZ3JlZXQgYXQgdGhlIEdldGF3YXkgUHViLCAxNDYyIE4uIFBvcnRhZ2UgUGF0aCwgQWtyb24gYXQgNjozMCBwLm0uIFNlcHQgMTQuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjb250YWN0IEdlb3JnaWFuIEZhd2NldHQgQ2hlcmVrYSBhdCA0MTIgNTA2IDc2NzIgb3IgdmlzaXQgdGhlIEtlbm1vcmUgSGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk2OCBGYWNlYm9vayBwYWdlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEtlbm1vcmUgQ2xhc3NlcyBvZiAxOTc4IGFuZCAxOTc5IDwvc3Ryb25nPndpbGwgaG9sZCBhIGpvaW50IHJldW5pb24gYXQgNiBwLm0uIFNlcHQuIDIyIGF0IEhvdXN0b24gSGFsbCwgMzA2OSBIb3VzdG9uIFJvYWQsIE5vcnRvbi4gIFRpY2tldHMgYXJlICQ0MCBhbmQgdGhlIGV2ZW5pbmcgd2lsbCBjb25zaXN0IG9mIGEgbXVzaWMgYnkgREogTWFydHkgQ29uc3RhbnpvLCBhIGJ1ZmZldCwgY2FzaCBiYXIsIHBob3RvIGJvb3RoIGFuZCByYWZmbGVzLiAgRHJlc3MgaXMgY2FzdWFsLiAgRm9yIHRpY2tldHMsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmV2ZW50YnJpdGUuY29tPC9hPiBhbmQgc2VhcmNoIGZvciB0aGUgS2VubW9yZSA3OC83OSBSZXVuaW9uLiAgVGlja2V0cyB3aWxsIG5vdCBiZSBzb2xkIGF0IHRoZSBkb29yLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIyNjsmIzgyMDE7U3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTc4IHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA0MHRoIHJldW5pb24gYXQgNyBwLm0uIEF1Zy4gMTggYXQgUGljayYjODIxNztzIGF0IFBMWC4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gZW1haWwgTGlzYSBTaG93YWx0ZXIgKFBlcnJ5KSBhdCBAPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBpcGVybzE5MDBAeWFob28uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+cGlwZXJvMTkwMEB5YWhvby5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+VG8gc3VibWl0IGEgcmV1bmlvbiBub3RpY2UsIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyZXVuaW9uc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnJldW5pb25zQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciBzZW5kIGl0IHRvIFJldW5pb25zLCBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgNDQgRS4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuIFRoZSBsaXN0IGlzIHB1Ymxpc2hlZCBvbiBTdW5kYXlzLiBQbGVhc2Ugc2VuZCBpbmZvcm1hdGlvbiBieSBXZWRuZXNkYXkgYXQgbGVhc3QgdHdvIHdlZWtzIGJlZm9yZSB0aGUgZXZlbnQuPC9wPgo=