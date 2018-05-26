Upcoming reunions: Central-Hower Class of 1988, Green Alumni Association

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QnVjaHRlbCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBob2xkIGl0cyA0MHRoIHJldW5pb24gU2VwdC4gMSBhdCB0aGUgSG9saWRheSBJbm4gYXQgNDA3MyBNZWRpbmEgUm9hZCBpbiB0aGUgTW9udHJvc2UgYXJlYSBvZiBCYXRoLiBUaWNrZXQgcHJpY2UgaXMgJDY1IHVudGlsIEp1bmUgMzAgd2hlbiB0aGUgcHJpY2Ugd2lsbCBpbmNyZWFzZSB0byAkNzUuIENoZWNrIG91dCB0aGUgY2xhc3MgRmFjZWJvb2sgcGFnZSwgd2Vic2l0ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJ1Y2h0ZWxjbGFzc29mNzguY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5idWNodGVsY2xhc3NvZjc4LmNvbTwvYT4gb3IgY29udGFjdCBCaWxsIEtpcmsgYXQgMzMwLTIzNy0xMTExIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiaWxsLmtpcmtAbXlvbmUtbnVtYmVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJpbGwua2lya0BteW9uZS1udW1iZXIuY29tPC9hPiBmb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCdWNodGVsIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4ODwvc3Ryb25nPiB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgMzB0aCBjbGFzcyByZXVuaW9uIEF1Zy4gMSB0byBTZXB0LiAyLiBPbiB0aGUgYWdlbmRhIGlzIGFuIE0uTy5CLiBGbGFzaGJhY2sgb24gRnJpZGF5IGF0IEVkZ2FyJiM4MjE3O3MgYXQgNTMwIE5vbWUgQXZlLiBpbiBBa3JvbjsgYSBLaW5nIEIgZGFuY2UgU2F0dXJkYXkgYXQgSGlsdG9uIEFrcm9uL0ZhaXJsYXduIGF0IDMxODAgVy4gTWFya2V0IFN0LiBhbmQgYSBwaWNuaWMgaW4gdGhlIHBhcmsgb24gU3VuZGF5IGF0IGEgeWV0LXRvLWJlIGRldGVybWluZWQgc2l0ZS4gVGVhY2hlcnMsIGFkbWluaXN0cmF0b3JzLCBmb3JtZXIgY2xhc3NtYXRlcyBhbmQgZnJpZW5kcyBhcmUgd2VsY29tZS4gQ29zdCBpcyAkODUuIFBheW1lbnRzIGNhbiBiZSBtYWRlIGF0IHBheXBhbC5tZS9CSFNjbGFzc29mODggb3IgY2FsbC90ZXh0IGNvbW1pdHRlZSBtZW1iZXJzIFJveSBhdCAzMzAtNzgwLTc4MDEgb3IgRGlhbmEgYXQgMzMwLTQ1OS04NzExIGZvciBvdGhlciBwYXltZW50IG9wdGlvbnMuIEZpbmQgdGhlIGxhdGVzdCBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiB0aGUgY2xhc3MgRmFjZWJvb2sgcGFnZS4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q2VudHJhbC1Ib3dlciBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5ODggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDMwdGggcmV1bmlvbiBKdW5lIDgtOSBhdCBUYW5naWVyLCA1MzIgVy4gTWFya2V0IFN0LiwgQWtyb24uIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYW4gaWNlIGJyZWFrZXIgb24gRnJpZGF5IGFuZCBjbGFzcyBwaG90byBzaG9vdCBhbmQgYSBSZWQsIFdoaXRlICZhbXA7IEJsdWUgZGlubmVyIGRhbmNlIG9uIFNhdHVyZGF5LiBDb3N0IGlzICQ1MCBwZXIgcGVyc29uLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvciB0byBwdXJjaGFzZSB0aWNrZXRzLCBjYWxsIENhcm1lbiBHb2xzZW4gYXQgMzMwLTk2Mi0xMzMyIG9yIFVsb25kYSBIb3J0b24gTWF0dGhld3MgYXQgMzMwLTcwNi04NTMxLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTY4IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gYXQgNiBwLm0uIEF1Zy4gMTEgYXQgdGhlIFZlbnVlLCAxMCBUYWxsbWFkZ2UgQ2lyY2xlLCBUYWxsbWFkZ2UuIENvc3QgdG8gYmUgZGV0ZXJtaW5lZC4gQ2FzaCBiYXIuIEZvciBhZGRpdGlvbmFsIGluZm9ybWF0aW9uLCBjb250YWN0IFRvbSBBcm5vbGQgYXQgMzMwLTMwNC05MDA4IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpLYXR0YXJub2xkQGFvbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5LYXR0YXJub2xkQGFvbC5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTg4IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyAzMHRoIHJldW5pb24gQXVnLiAxNy0xOC4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIG1lZXQgYW5kIGdyZWV0IG9uIEZyaWRheSBhbmQgY2xhc3MgcGhvdG8gc2hvb3QgYXQgU3RvbmVoZWRnZSBFbnRlcnRhaW5tZW50LCA1ODAgRS4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQXZlLiwgYW5kIGEgU2NhcmxldCBhbmQgR3JheSBEaW5uZXIgRGFuY2Ugb24gU2F0dXJkYXkgYXQgdGhlIEhpbHRvbiBHYXJkZW4gSW5uLCAxMzA3IEUuIE1hcmtldCBTdC4gQ29zdCBpcyAkNTUgcGVyIHBlcnNvbi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gb3IgdG8gcHVyY2hhc2UgdGlja2V0cywgY29udGFjdCBAPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFrcm9uZWFzdDg4cmV1bmlvbkBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5ha3JvbmVhc3Q4OHJldW5pb25AZ21haWwuY29tPC9hPiBvciBnbyBvbiBGYWNlYm9vayBBa3JvbiBFYXN0IEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5ODguPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ZpcmVzdG9uZSBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5Njggd2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiBTZXB0LiAxNC0xNS4gRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgYWN0aXZpdGllcyBpbmNsdWRlIGEgdG91ciBvZiB0aGUgbmV3IGhpZ2ggc2Nob29sIGF0IDQgcC5tLiBmb2xsb3dlZCBieSBhIGdldC10b2dldGhlciBhdCB0aGUgQWtyb24vRmFpcmxhd24gSGlsdG9uIHdpdGggaGVhdnkgaG9ycyBkJiM4MjE3O29ldXZyZXMgYW5kIGEgY2FzaCBiYXIuIFNhdHVyZGF5IGZlYXR1cmVzIGEgZnVsbCBidWZmZXQgZGlubmVyLCBsaXZlIG11c2ljIGFuZCBkYW5jaW5nIHdpdGggYSBjYXNoIGJhciBhdCB0aGUgSGlsdG9uLCB3aGVyZSBhIGRpc2NvdW50ZWQgcm9vbSByYXRlIGlzIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zIHVudGlsIEF1Zy4gMjQuIFJlZ2lzdGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmlyZXN0b25lMTk2OC5jbGFzc3F1ZXN0LmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmlyZXN0b25lMTk2OC5jbGFzc3F1ZXN0LmNvbTwvYT4sIGFkZCBpbmZvcm1hdGlvbiBmb3IgdGhlIGNsYXNzIE1lbW9yeSBCb29rLCBqb2luIHRoZSBjbGFzcyBGYWNlYm9vayBncm91cCBhdCAgRmlyZXN0b25lX0hpZ2hfU2Nob29sXzE5NjguIEV2ZW4gaWYgeW91IGFyZSB1bmFibGUgdG8gYXR0ZW5kLCBwbGVhc2Ugc3VibWl0IGNvbnRhY3QgaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIFJldW5pb24gUXVlc3Rpb25uYWlyZSBmb3IgaW5jbHVzaW9uIGluIHRoZSBtZW1vcnkgYm9vay4gUmVnaXN0ZXIgYmVmb3JlIFNlcHQuIDMgZm9yIGRpc2NvdW50ZWQgcmF0ZXMgZm9yIGJvdGggZXZlbnRzLiBDb250YWN0IFNoYXJlbiBHcmFoYW0gQnJleWVyIGF0IDMzMC04OTYtMTM1OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c2hhcmVuLmIuYnJleWVyQGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnNoYXJlbi5iLmJyZXllckBnbWFpbC5jb208L2E+IGZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk3OCB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNDB0aCByZXVuaW9uIGF0IDUgcC5tLiBKdW5lIDE2IGF0IEhhY2tlciYjODIxNztzIEJhciAmYW1wOyBHcmlsbGUsIDYwMCBTd2FydHogUm9hZCwgQWtyb24uIENhc3VhbCBkcmVzcy4gQ29zdCBpcyAkNjAgcGVyIHBlcmNlbnQuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgY2FzaCBiYXIuIE1haWwgY2hlY2sgdG8gRmlyZXN0b25lIENsYXNzIG9mIDc4LCBQLk8uIEJveCAxNDUwNCwgQ29wbGV5LCBPSCA0NDMyMSBvciByZWdpc3RlciBvbmxpbmUgQCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZXZlbnRiZWUuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+ZXZlbnRiZWUuY29tPC9hPiBNb25leSBpcyBkdWUgSnVuZSA4LiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIGEgZnVsbCBidWZmZXQuIENoZWNrIG91dCBGYWNlYm9vayB1bmRlciBGaXJlc3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgRnJpZW5kcyBmb3Igb3RoZXIgc3BlY2lhbCBldmVudHMgdGhhdCB3ZWVrZW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTs8c3Ryb25nPkdhcmZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2ODwvc3Ryb25nPiB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9uIGF0IDYgcC5tLiBTZXB0LiAyMSBhdCBHdXkmIzgyMTc7cyBQYXJ0eSBDZW50ZXIsIDUwMCBFLiBXYXRlcmxvbyBSb2FkLCBBa3Jvbi4gQ29zdCBpcyAkNTAgcGVyIHBlcnNvbi4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGNhc2ggYmFyLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBMaW5kYSBMZXdpcyBhdCAzMzAtNzczLTQzNTkgb3IgZW1haWwgZ2hzJiMxNzM7PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJldW5pb242OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5yZXVuaW9uNjhAZ21haWwuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgR2FyZmllbGQgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTg4IHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyAzMHRoIGNsYXNzIHJldW5pb24gYXQgNyBwLm0uIEp1bmUgMjMgYXQgdGhlIEJhc2VtZW50LCAyNTUgRS4gV2F0ZXJsb28gUm9hZCwgQWtyb24uIENvbnRhY3QgcGVyc29uOiBSb25kYSBEaXhvbi4gMjM0LTc4OC00MDEwLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dyZWVuIEFsdW1uaSBBc3NvY2lhdGlvbiA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgOTFzdCBnYXRoZXJpbmcgYXQgYSBkaW5uZXIgYXQgNCBwLm0uIEp1bmUgMiBhdCBHcmVlbiBIaWdoIFNjaG9vbCwgMTQ3NCBCb2V0dGxlciBSb2FkLiBBbnlvbmUgd2hvIGF0dGVuZGVkIG9yIGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIHRoZSBzY2hvb2wgaXMgaW52aXRlZC4gVGhlIGV2ZW50IHdpbGwgaW5jbHVkZSBhIDUwLzUwIGRyYXdpbmcgdG8gc3VwcG9ydCBhIHNjaG9sYXJzaGlwIHByb2dyYW0gZXN0YWJsaXNoZWQgaW4gMjAxMi4gQSBnb2xmIG91dGluZyB3aWxsIGJlIGhlbGQgSnVuZSAxLiBEaW5uZXIgQ29zdCBpcyAkMjcgcGVyIHBlcnNvbi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgRWlsZWVuIEhhc3RpbmdzIENvd2dhciBhdCAzMzAtNjA2LTIwNjkgb3IgZmluZCB0aGUgYXNzb2NpYXRpb24mIzgyMTc7cyBGYWNlYm9vayBwYWdlLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvIG9uIHRoZSBnb2xmIG91dGluZywgY29udGFjdCBCb2IgQmVhbCBhdCA4NjQtNDIwLTc3Mjggb3Igcm9iZXJ0YmVhbEBiZWxsc291dGggb3IgRGljayBGYXVzbmlnaHQgYXQgMzMwLTY0NC0yOTUwIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkaWNrZmF1c25pZ2h0QHlhaG9vLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmRpY2tmYXVzbmlnaHRAeWFob28uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+TGFrZSBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzMgPC9zdHJvbmc+aXMgd29ya2luZyBhIDQ1dGggcmV1bmlvbiBjZWxlYnJhdGlvbi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gY2FsbCBvciBlbWFpbCBHYXJyeSBMYXZ5IGF0IDMzMC00NTMtNjMyNSwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBhcGFsYXZ5QHNiY2dsb2JhbC5uZXQiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5wYXBhbGF2eUBzYmNnbG9iYWwubmV0PC9hPiBvciBMYXVyYSAoUGV0cmlrKSBTY2h1bWFubiBhdCAzMzAtNzAzLTEyNjcsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpmcmFua2xhdXJhNDg0OUB5YWhvby5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5mcmFua2xhdXJhNDg0OUB5YWhvby5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tlbnQgUm9vc2V2ZWx0IEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4OCA8L3N0cm9uZz53aWxsIGhvbGQgaXRzIDMwdGggcmV1bmlvbiA2LTExIHAubS4gSnVuZSAyOSBhdCB0aGUgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IEhvdGVsICZhbXA7IENvbmZlcmVuY2UgQ2VudGVyLiBUaGUgZXZlbnQgd2lsbCBmZWF0dXJlIGEgYnVmZmV0IGRpbm5lciBhbmQgYSBjYXNoIGJhci4gQSBkaXNjIGpvY2tleSB3aWxsIHByb3ZpZGUgZW50ZXJ0YWlubWVudCBmb3IgdGhlIGV2ZW5pbmcgYW5kIGEgcHJvZmVzc2lvbmFsIHBob3RvZ3JhcGhlciB3aWxsIGJlIG9uIGhhbmQuIFRoZSBob3RlbCBpcyBvZmZlcmluZyBhIGdyb3VwIHJhdGUgb2YgJDEyOSBwZXIgcm9vbS4gUmV1bmlvbiBjb3N0IGlzICQ1NS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgS2VsbHkgTWFzb24gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtlbGx5b21hc29uMjlAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a2VsbHlvbWFzb24yOUBnbWFpbC5jb208L2E+IG9yIEFteSBQaGlsbGlwcyBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YW15ZHBoaWxsaXBzQGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmFteWRwaGlsbGlwc0BnbWFpbC5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05vcmRvbmlhIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2OCA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9uIGF0IDcgcC5tLiBKdWx5IDE0IGF0IEJyZXdzdGVycywgMjY4MSBDcmVla3NpZGUgRHJpdmUsIFR3aW5zYnVyZy4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhbiBhcHBldGl6ZXIgYnVmZmV0IGFsbCBuaWdodCBhbG9uZyB3aXRoIHNvZnQgZHJpbmtzLCBjb2ZmZWUgYW5kIHRlYS4gQ2FzaCBiYXIuICQxMCBwZXIgZ3Vlc3QuIFBheSBhdCB0aGUgZG9vci4gQ2xhc3NlcyBvZiAxOTY1LTcwIGFyZSB3ZWxjb21lLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvciB0byBSU1ZQLCBjb250YWN0IEVybmllIFNhbmtvZSBhdCAyMzQtNzM4LTYxMzEgb3IgTWFyY2llIE11bmNpZSBNdXJwaHkgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOk1tdXJwaEBhZGVscGhpYS5uZXQiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5NbXVycGhAYWRlbHBoaWEubmV0PC9hPi48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Tm9ydGggSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTY4IHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gSnVseSAyMC0yMS4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhbiBpbmZvcm1hbCBnYXRoZXJpbmcgNy0xMCBwLm0uIEZyaWRheSBhdCB0aGUgQ291cnR5YXJkIE1hcnJpb3R0LCA0MSBGdXJuYWNlIFN0LiwgQWtyb24uICQ1LiBDYXNoIGJhci4gIEEgYnVmZmV0IGRpbm5lciBhbmQgZGVzc2VydCBmb3IgY2xhc3NtYXRlcyBhbmQgc2lnbmlmaWNhbnQgb3RoZXJzIHdpbGwgYmUgNy0xMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IEJyaWNjbyBQcmltZSwgNDMxNSBNYW5jaGVzdGVyIFJvYWQgKHN0YXRlIFJvdXRlIDkzKSwgTmV3IEZyYW5rbGluLiAkNTAuIENhc2ggYmFyLiBCdXNpbmVzcyBjYXN1YWwgZHJlc3MuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBhbmQgcGF5bWVudCBkdWUgYnkgSnVuZSA4LiBNb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGF0IE5IUyBDbGFzcyBvZiAxOTY4IDUwdGggUmV1bmlvbiBGYWNlYm9vayBwYWdlIG9yIGNvbnRhY3QgSm9obiBTdGVpbmJydW5uZXIgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmphc2FjemFyeUBob3RtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmphc2FjemFyeUBob3RtYWlsLmNvbTwvYT4gb3IgTm9yYSBGcmF6ZWUgQmFzaWxlIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiYXNpbGVub3JhQHlhaG9vLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJhc2lsZW5vcmFAeWFob28uY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSZXZlcmUgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTY4IDwvc3Ryb25nPmlzIHNlYXJjaGluZyBmb3IgY2xhc3MgbWVtYmVycy4gQ29udGFjdCBNaWtlIEpvbmVzIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptaWtleWpqNjg2OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5taWtleWpqNjg2OEBnbWFpbC5jb208L2E+IG9yIENoZXJ5bCBOaWxzZW4gYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmMtbmlsc2VuQHNiY2dsb2JhbC5uZXQiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5jLW5pbHNlbkBzYmNnbG9iYWwubmV0PC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdC4gVmluY2VudCBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5Njg8L3N0cm9uZz4gaXMgcGxhbm5pbmcgdG8gZ2F0aGVyIEp1bmUgOCBhbmQgOS4gVGhlIGNsYXNzZXMgb2YgMTk2NyBhbmQgMTk2OSBhcmUgd2VsY29tZS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gY29udGFjdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86U3QuVjY4cmV1bmlvbkBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5TdC5WNjhyZXVuaW9uQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RhbGxtYWRnZSBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5Njg8L3N0cm9uZz4gd2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiBKdW5lIDIzIGFuZCBpbnZpdGVzIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIGNsYXNzZXMgb2YgMTk2NyBhbmQgMTk2OSB0byBqb2luIHRoZW0uIFRoZSByZXVuaW9uIHdpbGwgYmUgaGVsZCBpbiB0aGUgYmFsbHJvb20gYXQgdGhlIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIE5hdGF0b3JpdW0uIFBsZWFzZSBjb250YWN0IE5pbmEgS3lyaWFrZWRlcyBFbGlvcG91bG9zIGF0IDMzMC02NDQtMDk2NCBmb3IgZGV0YWlscy48L3A+CjxwPlRvIHN1Ym1pdCBhIHJldW5pb24gbm90aWNlLCBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmV1bmlvbnNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5yZXVuaW9uc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3Igc2VuZCBpdCB0byBSZXVuaW9ucywgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIDQ0IEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0LiwgQWtyb24sIE9IIDQ0MzA5LiBUaGUgbGlzdCBpcyBwdWJsaXNoZWQgb24gU3VuZGF5cy4gUGxlYXNlIHNlbmQgaW5mb3JtYXRpb24gYnkgV2VkbmVzZGF5IGF0IGxlYXN0IHR3byB3ZWVrcyBiZWZvcmUgdGhlIGV2ZW50LjwvcD4K