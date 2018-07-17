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Wadsworth police crack case involving DVDs, books stolen from library
Published: July 17, 2018 - 1:16 PM | Updated: July 17, 2018 - 2:08 PM

By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

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