Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Wayne County commissioners on tour pushing sales tax for new jail
Published: August 22, 2018 - 8:47 AM
Full Screen Linked Image

By Emily Morgan

Wooster Daily Record
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Wayne County commissioners on tour pushing sales tax for new jail Updated August 22nd, 2018 8:47 AM
Wadsworth closes section of College Street Today August 22nd, 2018 8:21 AM
Western Reserve Academy renovates Seymour Hall Updated August 22nd, 2018 8:04 AM
Two new hotels coming to Wooster Updated August 22nd, 2018 7:59 AM

THE LATEST

Wayne County commissioners on tour pushing sales tax for new jail Updated August 22nd, 2018 8:47 AM
Ohio State trustees deliberate Urban Meyer’s coaching future Updated August 22nd, 2018 8:30 AM
Wadsworth closes section of College Street Today August 22nd, 2018 8:21 AM
Western Reserve Academy renovates Seymour Hall Updated August 22nd, 2018 8:04 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal