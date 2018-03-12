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Wham! Pow! Comic book collection from 1960s surfaces in Canal Fulton
Published: March 12, 2018 - 1:41 PM | Updated: March 12, 2018 - 3:28 PM
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By Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
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