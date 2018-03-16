Where’s the beef? Akron’s Hamburger Festival will not happen this year

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgSGFtYnVyZ2VyIEZlc3RpdmFsLCB3aGljaCBoYXMgYXR0cmFjdGVkIHRob3VzYW5kcyB0byBkb3dudG93biBBa3JvbiwgaXMgdGFraW5nIGEgYnJlYWsgYW5kIHdpbGwgbm90IGhhcHBlbiB0aGlzIHllYXIuPC9wPgo8cD5EcmV3IENlcnphLCBmb3VuZGVyIGFuZCBjb29yZGluYXRvciBvZiB0aGUgdHdvLWRheSBmZXN0aXZhbCwgc2FpZCBvbiB0aGUgZXZlbnQmIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlIHRoYXQgdGhlICYjODIyMDtyZWNvbnN0cnVjdGlvbiBwcm9qZWN0JiM4MjIxOyBkb3dudG93biAmIzgyMjA7d291bGQgYmUgYSBtYWpvciBkaXNydXB0aW9uIHRvIHRoZSBmZXN0aXZhbCAmIzgyMzA7IEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZmVlbCB3ZSBjYW4gZXhlY3V0ZSB0aGUgTmF0aW9uYWwgSGFtYnVyZ2VyIEZlc3RpdmFsIGF0IHRoZSBzYW1lIGxldmVsIHdlIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgMTIgeWVhcnMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGZlc3RpdmFsLCB3aGljaCBiZWdhbiBpbiAyMDA2LCBwbGF5ZWQgb2ZmIHRoZSBjb250ZXN0ZWQgY2xhaW0gdGhhdCB0d28gbG9jYWxzLCBGcmFuayBhbmQgQ2hhcmxlcyBNZW5jaGVzLCBpbnZlbnRlZCB0aGUgaGFtYnVyZ2VyIGF0IHRoZSBFcmllIENvdW50eSBGYWlyIGluIHRoZSAxODgwcy48L3A+CjxwPkVhY2ggeWVhciwgYSB2YXJpZXR5IG9mIGZvb2QgZXN0YWJsaXNobWVudHMgIHRocmV3IGRvd24gdGhlaXIgYmVzdCBidXJnZXJzLCBjb21wZXRpbmcgZm9yIHN1Y2ggYXdhcmRzIGFzIEJlc3QgVHJhZGl0aW9uYWwgQnVyZ2VyLCBCZXN0IENoZWVzZWJ1cmdlciBhbmQgTW9zdCBDcmVhdGl2ZS48L3A+CjxwPkF0dGVuZGVlcywgYWZ0ZXIgcGF5aW5nIHRoZSAkNSBhZG1pc3Npb24gdG8gaGVscCBwYXkgZm9yIGZlc3RpdmFsIGNvc3RzIGFuZCBhIGRvbmF0aW9uIHRvIEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwsIGNvdWxkIGZlYXN0IG9uIG15cmlhZCB2ZXJzaW9ucyBvZiB0aGUgQWxsLUFtZXJpY2FuIHRyZWF0LjwvcD4KPHA+Q2VyemEgY291bGQgbm90IGJlIHJlYWNoZWQgZm9yIGNvbW1lbnQgRnJpZGF5IGFmdGVybm9vbi48L3A+CjxwPlRoZSAmIzgyMjA7cmVjb25zdHJ1Y3Rpb24gcHJvamVjdCYjODIyMTsgaGUgcmVmZXJyZWQgdG8gbGlrZWx5IGlzIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgcGxhbm5lZCBtYWtlb3ZlciBvZiBNYWluIFN0cmVldCBkb3dudG93bi48L3A+CjxwPkxhdGVyIHRoaXMgeWVhciwgdGhlIGNpdHkgd2lsbCBiZWdpbiB3b3JrIG9uIHRoZSBmaXJzdCBwaGFzZSwgd2hpY2ggZm9jdXNlcyBvbiB0aGUgc2VjdGlvbiBiZXR3ZWVuIE1pbGwgYW5kIFN0YXRlIHN0cmVldHMuPC9wPgo8cD5UaGUgZmVzdGl2YWwgc2V0IHVwIG9uIHRoaXMgcG9ydGlvbiBvZiBNYWluIGFuZCB0aGUgYWRqYWNlbnQgTG9jayAzIFBhcmssIHdoaWNoIHNlcnZlcyBhcyBhIHZlbnVlIGZvciBhIHZhcmlldHkgb2YgY29uY2VydHMsIGZlc3RpdmFscyBhbmQgb3RoZXIgZ2F0aGVyaW5ncyBpbiB0aGUgd2FybWVyIG1vbnRocy48L3A+CjxwPlRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgTWFpbiBTdHJlZXQgcHJvamVjdCBpbmNsdWRlcyBhIG5ldyBTdGF0ZSBTdHJlZXQgYnJpZGdlLCBhZGphY2VudCB0byB0aGUgcGFya2luZyBkZWNrIGJlaGluZCB0aGUgZm9ybWVyIE8mIzgyMTc7TmVpbCYjODIxNztzIGRlcGFydG1lbnQgc3RvcmUgYnVpbGRpbmcsIGFzIHdlbGwgYXMgYSByb3VuZGFib3V0IGF0IE1pbGwgYW5kIE1haW4uIFRoZSBjaXR5IGFsc28gcGxhbnMgdG8gd2lkZW4gc2lkZXdhbGtzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DaGFuY2UgdG8gcmVzdHJ1Y3R1cmU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkNlcnphIHNhaWQgb24gdGhlIHdlYnNpdGUgKFtodHRwczovL2hhbWJ1cmdlcmZlc3RpdmFsLmNvbSkgdGhhdCB3aGlsZSB0aGlzIG5ld3MgJiM4MjIwO2lzIGltbWVuc2VseSBkaXNhcHBvaW50aW5nLCBpdCBwcmVzZW50cyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byByZS1leGFtaW5lIHRoZSBldmVudCYjODIxNztzIHN0cnVjdHVyZSBhbmQgZGlyZWN0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhlIGNvbnRpbnVlZCBzYXlpbmcgdGhhdCBoZSAmIzgyMjA7bG9va2VkIGZvcndhcmQgdG8gcmVpbnZlbnRpbmcgdGhlIGZlc3RpdmFsIGZvciAyMDE5LCBzbyBpdCBjYW4gZXZvbHZlIGludG8gYW4gZXZlbnQgdGhhdCBhbGlnbnMgd2l0aCBBa3JvbiYjODIxNztzIGV4Y2l0aW5nIGZ1dHVyZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbiBoaXMgd2Vic2l0ZSBub3RlLCBDZXJ6YSB0aGFua2VkICByZXN0YXVyYW50cyBhbmQgb3RoZXIgdmVuZG9ycyB3aG8gcGFydGljaXBhdGVkIGluIHRoZSBmZXN0aXZhbCwgYXMgd2VsbCBhcyBmZXN0aXZhbCBzcG9uc29ycyBhbmQgY2l0eSBlbXBsb3llZXMgd2hvIGhlbHBlZCBvdXQuIEhlIGFsc28gdGhhbmtlZCBmZXN0aXZhbCBzdGFmZiBtZW1iZXJzIGFuZCBmZXN0aXZhbCBhdHRlbmRlZXMsIGFtb25nIG90aGVycy48L3A+CjxwPkNlcnphIGFsc28gaXMgYSBmb3VuZGVyIG9mIHRoZSBOYXRpb25hbCBCdWZmYWxvIFdpbmcgRmVzdGl2YWwgaW4gQnVmZmFsbywgTi5ZLjwvcD4KPHA+Q2l0eSBvZmZpY2lhbHMgYW5kIENlcnphIHdlcmUgYnJvdWdodCB0b2dldGhlciBtb3JlIHRoYW4gYSBkb3plbiB5ZWFycyBhZ28gYnkgRGF2ZSAmIzgyMjA7Q29vbmRvZyYjODIyMTsgTyYjODIxNztLYXJtYSwgYSBjb21wZXRpdGl2ZSBlYXRlciBmcm9tIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIHdobyBjb21wZXRlZCBpbiBhIHdpbmctZWF0aW5nIGNvbnRlc3QgaW4gQnVmZmFsby48L3A+CjxwPkZyb20gdGhlIGJlZ2lubmluZywgY2l0eSBvZmZpY2lhbHMgcHV0IGNvb3JkaW5hdGluZyB0aGUgZmVzdGl2YWwgaW4gdGhlIGhhbmRzIG9mIENlcnphLiBIZSBwYWlkIGZvciBmZXN0aXZhbCBjb3N0cyBieSBjaGFyZ2luZyBhZG1pc3Npb24gYW5kIGNvbmNlc3Npb25haXJlcyB3aG8gc2V0IHVwIHNob3AgYXQgdGhlIGV2ZW50LiBFYWNoIHllYXIsIGEgZG9uYXRpb24gd2FzIG1hZGUgdG8gQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbC48L3A+CjxwPlNlbmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEthdGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyIEBLYXRpZUJ5YXJkQUJKIG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbTwvYT4gYW5kIHJlYWQgdGhlIEFrcm9uIERpc2ggYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2QuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2Q8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==