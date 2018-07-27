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Woman arrested after scaling 285-foot cellular tower in Wayne County
Published: July 27, 2018 - 7:06 AM | Updated: July 27, 2018 - 7:27 AM
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By Jack Rooney
and Emily Morgan

Wooster Daily Record
GateHouse Media Ohio

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