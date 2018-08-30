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Work begins on WWII memorial at Summit courthouse; public event planned for November
Published: August 30, 2018 - 2:20 PM
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By Stephanie Warsmith

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