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Man shot by Ohio officer at shelter in critical condition
Published: June 8, 2017 - 10:25 AM
By Wire Services
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