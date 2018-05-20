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Metro Parks naturalists encourage leaving turtles in the wild for World Turtle Day
Published: May 20, 2018 - 6:57 PM
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By Theresa Cottom
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