2018 starts with record cold in parts of the Midwest

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NSUxXQVVLRUU6IEJvbmUtY2hpbGxpbmcgY29sZCBncmlwcGVkIG11Y2ggb2YgdGhlIGNlbnRyYWwgVS5TLiBhcyAyMDE4IGJlZ2FuIE1vbmRheSwgYnJlYWtpbmcgY2VudHVyeS1vbGQgcmVjb3JkcywgaWNpbmcgb3ZlciBzb21lIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3MgY2VsZWJyYXRpb25zIGFuZCBsZWFkaW5nIHRvIGF0IGxlYXN0IHR3byBkZWF0aHMgYXR0cmlidXRlZCB0byBleHBvc3VyZSB0byB0aGUgZWxlbWVudHMuPC9wPgo8cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2aWNlIGlzc3VlZCB3aW5kIGNoaWxsIGFkdmlzb3JpZXMgY292ZXJpbmcgYSB2YXN0IGFyZWEgZnJvbSBTb3V0aCBUZXhhcyB0byBDYW5hZGEgYW5kIGZyb20gTW9udGFuYSBhbmQgV3lvbWluZyB0aHJvdWdoIE5ldyBFbmdsYW5kLiBEYW5nZXJvdXNseSBsb3cgdGVtcGVyYXR1cmVzIGVudmVsb3BlZCBtdWNoIG9mIHRoZSBNaWR3ZXN0LCB5ZXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGRldGVyIGh1bmRyZWRzIG9mIHBlb3BsZSBmcm9tIHJpbmdpbmcgaW4gdGhlIG5ldyB5ZWFyIGJ5IGp1bXBpbmcgaW50byBMYWtlIE1pY2hpZ2FuLjwvcD4KPHA+VGhlIGxvY2FsIGZvcmVjYXN0IGZvciBUdWVzZGF5IGFuZCBXZWRuZXNkYXkgY2FsbGVkIGZvciB0ZW1wZXJhdHVyZXMgdG8gcmVtYWluIGluIHRoZSB0ZWVucywgcGx1bmdpbmcgaW50byBzaW5nbGUgZGlnaXRzIGF0IG5pZ2h0LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gQWNjdVdlYXRoZXIuIFRoZW4sIHN0YXJ0aW5nIFRodXJzZGF5LCBuaWdodHRpbWUgdGVtcHMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGRyb3AgZXZlbiBtb3JlLCBwbHVtbWV0aW5nIGJlbG93IHplcm8sIHdoaWNoIGNvdWxkIGJyZWFrIGRlY2FkZXMtb2xkIHJlY29yZHMuPC9wPgo8cD5EZXNwaXRlIHN1YmZyZWV6aW5nIHRlbXBlcmF0dXJlcyBpbiBNaWx3YXVrZWUgYW5kIGEgd2FybmluZyBvZiBwb3RlbnRpYWwgaHlwb3RoZXJtaWEgZnJvbSB0aGUgbG9jYWwgZmlyZSBjaGllZiwgdGhyb25ncyBvZiBwZW9wbGUgdG9vayBwYXJ0IGluIHRoZSBhbm51YWwgbGFrZSBqdW1wIHRyYWRpdGlvbiwgd2FybWluZyB1cCBsYXRlciB3aXRoIGNoaWxpIG9yIGhlYXQgZnJvbSBhIGJlYWNoIGZpcmUgcGl0LjwvcD4KPHA+QSBzaW1pbGFyIGV2ZW50IHdhcyBjYW5jZWxlZCBmcm9tIHRoZSBDaGljYWdvIGxha2Vmcm9udCwgd2hlcmUgdGhlIHRlbXBlcmF0dXJlIGRpcHBlZCBiZWxvdyB6ZXJvIGFzIHRoaWNrIHdoaXRlIHN0ZWFtIHJvc2UgZnJvbSB0aGUgbGFrZSBNb25kYXkgbW9ybmluZy4gT3JnYW5pemVycyBzYWlkIHRoZSBhcmN0aWMgYmxhc3QgbWFkZSBqdW1waW5nIGludG8gdGhlIGxha2UgdG9vIGRhbmdlcm91cy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IGhhcHB5IGFib3V0IGl0LiBCdXQgSSB3YXMgZG93biBieSB0aGUgbGFrZSBhbmQsIGdvc2gsIGlmIHlvdSB3ZXJlIGRyb3BwZWQgaW4gdGhlcmUsIGl0JiM4MjE3O2QgdGFrZSB5b3UgMTAgbWludXRlcyB0byBnZXQgb3V0LCYjODIyMTsgSmVmZiBDb2dnaW5zLCB3aG8gaGVscGVkIG9yZ2FuaXplIHRoZSB0aHdhcnRlZCBDaGljYWdvIGV2ZW50LCB0b2xkIFdCQk0tVFYuPC9wPgo8cD5JbnN0ZWFkLCB3b3VsZC1iZSBDaGljYWdvIHBsdW5nZXJzIGhhZCB0aGVpciBwaWN0dXJlcyB0YWtlbiB3aGlsZSBqdW1waW5nIG9uIHRoZSBmcm96ZW4gYmVhY2ggJiM4MjEyOyBpbiB0aGVpciBzd2ltc3VpdHMuPC9wPgo8cD5UZW1wZXJhdHVyZXMgcGx1bmdlZCBiZWxvdyB6ZXJvIGVsc2V3aGVyZSBpbiB0aGUgTWlkd2VzdCwgaW5jbHVkaW5nIGluIEFiZXJkZWVuLCBTLkQuLCB3aGVyZSB0aGUgbWVyY3VyeSBkcm9wcGVkIHRvIGEgcmVjb3JkLWJyZWFraW5nIG1pbnVzIDMyLiBUaGUgcHJldmlvdXMgTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyBEYXkgcmVjb3JkIGhhZCBzdG9vZCBmb3IgOTkgeWVhcnMuPC9wPgo8cD5JbiBOZWJyYXNrYSwgdGVtcGVyYXR1cmVzIGhpdCAxNSBiZWxvdyB6ZXJvIGJlZm9yZSBtaWRuaWdodCBTdW5kYXkgaW4gT21haGEsIGJyZWFraW5nIGEgcmVjb3JkIGxvdyBkYXRpbmcgdG8gMTg4NC4gT21haGEgb2ZmaWNpYWxzIGNpdGVkIHRoZSBmb3JlY2FzdCBpbiBwb3N0cG9uaW5nIHRoZSAxOHRoIGFubnVhbCBOZXcgWWVhciYjODIxNztzIEV2ZSBGaXJld29ya3MgU3BlY3RhY3VsYXIgdGhhdCBkcmF3cyBhcm91bmQgMzAsMDAwIHBlb3BsZS48L3A+CjxwPkl0IHdhcyBjb2xkZXIgaW4gRGVzIE1vaW5lcywgSW93YSwgd2hlcmUgY2l0eSBvZmZpY2lhbHMgY2xvc2VkIGEgZG93bnRvd24gb3V0ZG9vciBpY2Ugc2thdGluZyBwbGF6YSBhbmQgc2FpZCBpdCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCByZW9wZW4gdW50aWwgdGhlIGNpdHkgZW1lcmdlZCBmcm9tIHN1Ynplcm8gdGVtcGVyYXR1cmVzLiBUaGUgdGVtcGVyYXR1cmUgaGl0IDIwIGJlbG93IHplcm8gZWFybHkgTW9uZGF5LCB3aXRoIHRoZSB3aW5kIGNoaWxsIGRpcHBpbmcgdG8gbmVnYXRpdmUgMzEgZGVncmVlcy48L3A+CjxwPkluZGlhbmFwb2xpcyBQdWJsaWMgU2Nob29scyBjYW5jZWxlZCBjbGFzc2VzIGZvciBUdWVzZGF5IG9uIGFsbCBpdHMgY2FtcHVzZXMgZHVlIHRvIHRoZSBwcmVkaWN0ZWQgc3ViemVybyB0ZW1wZXJhdHVyZXMuIFN0dWRlbnRzIGhhZCBiZWVuIHNjaGVkdWxlZCB0byByZXR1cm4gZnJvbSB3aW50ZXIgYnJlYWsuPC9wPgo8cD5JbiBub3J0aGVhc3Rlcm4gTW9udGFuYSwgdGhlIHdpbmQgY2hpbGwgcmVhZGluZ3MgZGlwcGVkIGFzIGxvdyBhcyBtaW51cyA1OC4gQW5kIGluIER1bHV0aCwgTWlubi4sIGEgY2l0eSBrbm93biBmb3IgaXRzIGJpdHRlciBjb2xkIHdpbnRlcnMsIHRoZSB3aW5kIGNoaWxsIGRpcHBlZCB0byAzNiBiZWxvdyB6ZXJvLjwvcD4KPHA+UGx1bmdpbmcgb3Zlcm5pZ2h0IHRlbXBlcmF0dXJlcyBpbiBUZXhhcyBicm91Z2h0IHJhcmUgc25vdyBmbHVycmllcyBhcyBmYXIgc291dGggYXMgQXVzdGluLCBhbmQgZG96ZW5zIG9mIGFjY2lkZW50cyByYWNrZWQgdXAgb24gaWN5IHJvYWRzIGFjcm9zcyB0aGUgc3RhdGUuIDwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7cyBldmVuIGNvbGQgaW4gdGhlIERlZXAgU291dGgsIGEgcmVnaW9uIG1vcmUgYWNjdXN0b21lZCB0byBicmllZiBidXJzdHMgb2YgYXJjdGljIGFpciB0aGFuIG5pZ2h0IGFmdGVyIG5pZ2h0IGJlbG93IHplcm8uIDwvcD4KPHA+VGhlIE1pbHdhdWtlZSBDb3VudHkgTWVkaWNhbCBFeGFtaW5lciYjODIxNztzIE9mZmljZSBzYWlkIHR3byBib2RpZXMgZm91bmQgU3VuZGF5IHNob3dlZCBzaWducyBvZiBoeXBvdGhlcm1pYS4gVGhleSBpbmNsdWRlZCBhIG1hbiBpbiBoaXMgNTBzIGZvdW5kIG9uIHRoZSBncm91bmQgaW4gYW4gYWxsZXkgYW5kIGEgMzQteWVhci1vbGQgbWFuLiA8L3A+CjxwPlBvbGljZSBiZWxpZXZlIHRoZSBjb2xkIHdlYXRoZXIgYWxzbyBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIGEgZmFjdG9yIGluIHRoZSBkZWF0aCBvZiBhIG1hbiBpbiBCaXNtYXJjaywgTi5ELiwgd2hvc2UgYm9keSB3YXMgZm91bmQgbmVhciBhIHJpdmVyLjwvcD4K