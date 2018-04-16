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7 inmates dead, 17 injured in South Carolina prison fighting
Published: April 16, 2018 - 10:35 AM
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By Meg Kinnard
Associated Press
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