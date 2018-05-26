Airline settles with owner of puppy that died in overhead bin

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Published: May 26, 2018 - 5:21 PM | Updated: May 26, 2018 - 5:25 PM

By Hugo Martin

Los Angeles Times

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