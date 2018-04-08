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Amid trade fight, Trump says China will do the ‘right thing’
Published: April 8, 2018 - 6:47 PM
By Jonathan Lemire
Associated Press
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