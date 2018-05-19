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AP Explains: Where did Trump’s claim of FBI mole come from?
Published: May 19, 2018 - 8:20 PM
By Anne Flaherty
Associated Press
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