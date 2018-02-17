AP Fact Check: Trump blames Dems after he ends immigration program, is off on economy, war costs

Published: February 17, 2018 - 10:00 PM | Updated: February 17, 2018 - 10:51 PM
By Calvin Woodward
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGlzIGJsYW1pbmcgRGVtb2NyYXRzIGZvciBhYmFuZG9uaW5nIHRoZSB5b3VuZyBpbW1pZ3JhbnRzIHdob3NlIGxlZ2FsIHN0YXR1cyBpcyB1cCBpbiB0aGUgYWlyIGJlY2F1c2Ugb2YgYSBzdGVwIGhlIHRvb2sgc2l4IG1vbnRocyBhZ28uPC9wPgo8cD5UaG9zZSBpbW1pZ3JhbnRzLCB3aG8gYXJyaXZlZCBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpbGxlZ2FsbHkgYXMgY2hpbGRyZW4sIGJlY2FtZSBhIGJhcmdhaW5pbmcgY2hpcCBpbiBsZWdpc2xhdGlvbiB0aGF0IGNvbGxhcHNlZCBsYXN0IHdlZWsgYXMgVHJ1bXAgc291Z2h0IHRvdWdoZXIgYm9yZGVyIGVuZm9yY2VtZW50IGFuZCBsaW1pdHMgb24gbGVnYWwgaW1taWdyYXRpb24sIHByb3Bvc2luZyBzdGVwcyB0aGF0IG1hbnkgUmVwdWJsaWNhbnMgYXMgd2VsbCBhcyBEZW1vY3JhdHMgd291bGQgbm90IHN1cHBvcnQuIE9uIGFub3RoZXIgZnJvbnRzLCBUcnVtcCBzdHJ1Y2sgb2ZmIG5vdGVzIG9uIHRoZSBlY29ub215LjwvcD4KPHA+QSBsb29rIGF0IGEgc2FtcGxpbmcgb2YgcmVjZW50IHN0YXRlbWVudHM6PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkltbWlncmF0aW9uPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPlRydW1wOjwvc3Ryb25nPiAmIzgyMjA7Q2Fubm90IGJlbGlldmUgaG93IEJBRExZIERBQ0EgcmVjaXBpZW50cyBoYXZlIGJlZW4gdHJlYXRlZCBieSB0aGUgRGVtb2NyYXRzJiM4MjMwO3RvdGFsbHkgYWJhbmRvbmVkISBSZXB1YmxpY2FucyBhcmUgc3RpbGwgd29ya2luZyBoYXJkLiYjODIyMTsgPGVtPiYjODIxMjsgdHdlZXQgRnJpZGF5PC9lbT48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGhlIGZhY3RzOiA8L3N0cm9uZz5SZWdhcmRsZXNzIG9mIGZhdWx0IGluIHRoZSBsZWdpc2xhdGl2ZSB3cmFuZ2xpbmcsIHRoZSAmIzgyMjA7RHJlYW1lcnMmIzgyMjE7IHdlcmUgcHV0IG9uIG5vdGljZSBpbiBTZXB0ZW1iZXIgYWJvdXQgdGhlaXIgcG90ZW50aWFsIGxlZ2FsIGplb3BhcmR5IHdoZW4gVHJ1bXAgYW5ub3VuY2VkIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3b3VsZCBlbmQgREFDQSAmIzgyMTI7IHRoZSBPYmFtYS1lcmEgRGVmZXJyZWQgQWN0aW9uIGZvciBDaGlsZGhvb2QgQXJyaXZhbHMgcHJvZ3JhbS4gVHJ1bXAgZ2F2ZSBDb25ncmVzcyBzaXggbW9udGhzIHRvIGNvbWUgdXAgd2l0aCBhIHNvbHV0aW9uIGFuZCB1c2VkIHRoYXQgYXMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gZ2V0IG1vbmV5IGZvciBoaXMgYm9yZGVyIHdhbGwgYW5kIG90aGVyIHN0ZXBzIG9uIGltbWlncmF0aW9uLjwvcD4KPHA+U2V2ZXJhbCBiaWxscyBjYW1lIGZvcndhcmQgdGhhdCB3b3VsZCBoYXZlIHByb3RlY3RlZCB0aGUgeW91bmcgaW1taWdyYW50cyBhbmQgc3RyZW5ndGhlbmVkIGJvcmRlciBzZWN1cml0eTsgYWxsIGZhaWxlZC4gSGFuZ2luZyB0aGF0IGFsbCBvbiBEZW1vY3JhdHMgaXMgcHJvYmxlbWF0aWMuIFRoZSBiaWxsIHBhdHRlcm5lZCBhZnRlciBUcnVtcCYjODIxNztzIGltbWlncmF0aW9uIHByaW9yaXRpZXMgd2FzIHRoZSBsZWFzdCBwb3B1bGFyLCBkZWZlYXRlZCBieSA2MCB2b3RlcyB3aXRoIG9ubHkgMzkgaW4gZmF2b3IuIE92ZXIgb25lLXF1YXJ0ZXIgb2YgaGlzIGZlbGxvdyBSZXB1YmxpY2FucyBhYmFuZG9uZWQgaGltIGFuZCB2b3RlZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBtZWFzdXJlLjwvcD4KPHA+SXQgd291bGQgaGF2ZSBwcm92aWRlZCBhIGNoYW5jZSBmb3IgY2l0aXplbnNoaXAgZm9yIDEuOCBtaWxsaW9uIHlvdW5nIGltbWlncmFudHMsIGEgRGVtb2NyYXRpYyBwcmlvcml0eSwgd2hpbGUgaW5jbHVkaW5nICQyNSBiaWxsaW9uIGZvciB0aGUgYm9yZGVyIHdhbGwsIHRpZ2h0ZXIgY3VyYnMgb24gcmVsYXRpdmVzIHdob20gbGVnYWwgaW1taWdyYW50cyBjb3VsZCBzcG9uc29yIGZvciBjaXRpemVuc2hpcCBhbmQgYW4gZW5kIHRvIGEgdmlzYSBsb3R0ZXJ5IHRoYXQgZW5jb3VyYWdlcyBpbW1pZ3JhdGlvbiBmcm9tIGRpdmVyc2UgbmF0aW9ucy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VW5lbXBsb3ltZW50PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPlRydW1wOjwvc3Ryb25nPiAmIzgyMjA7QmxhY2sgdW5lbXBsb3ltZW50IGlzIGF0IHRoZSBsb3dlc3QgbGV2ZWwgaW4gaGlzdG9yeS4gSGlzcGFuaWMgdW5lbXBsb3ltZW50IGlzIGF0IHRoZSBsb3dlc3QgbGV2ZWwgaW4gcmVjb3JkZWQgaGlzdG9yeSwgd2hpY2ggaXMgcmVhbGx5IHNvbWV0aGluZyB0aGF0JiM4MjE3O3Mgc28gZ3JlYXQuJiM4MjIxOyA8ZW0+JiM4MjEyOyByZW1hcmtzIHRvIHN0YXRlIGFuZCBsb2NhbCBvZmZpY2lhbHMgYXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIG9uIE1vbmRheTwvZW0+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRoZSBmYWN0czogPC9zdHJvbmc+IFdyb25nIG9uIGJvdGggY291bnRzLiBUcnVtcCB3YXMgY2l0aW5nIG91dGRhdGVkIG51bWJlcnMuIFRlbiBkYXlzIGVhcmxpZXIsIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHJlcG9ydGVkIHRoZSBibGFjayBqb2JsZXNzIHJhdGUganVtcGVkIG5lYXJseSBhIHBlcmNlbnRhZ2UgcG9pbnQgdG8gNy43IHBlcmNlbnQgaW4gSmFudWFyeSwgaGlnaGVyIHRoYW4gbW9zdCBvZiBsYXN0IHllYXIgYW5kIGJhcmVseSBiZWxvdyB0aGUgNy44IHBlcmNlbnQgb2YgSmFudWFyeSAyMDE3IHdoZW4gVHJ1bXAgdG9vayBvZmZpY2UuIEl0IGluZGVlZCBoaXQgYSByZWNvcmQgbG93IG9mIDYuOCBwZXJjZW50IGEgbW9udGggZWFybGllci48L3A+CjxwPkhpc3BhbmljIHVuZW1wbG95bWVudCBhbHNvIHJvc2UgaW4gSmFudWFyeSwgdGhvdWdoIG1hcmdpbmFsbHkuIFRoZSByYXRlIHN0b29kIGF0IDUgcGVyY2VudCwgdXAgZnJvbSA0LjkgdGhlIG1vbnRoIGJlZm9yZSBhbmQgZnJvbSB0aGUgcmVjb3JkIGxvdyBvZiA0LjggcGVyY2VudCBzZWVuIGluIEFwcmlsIDIwMDYgYW5kIHNldmVyYWwgbW9udGhzIGxhc3QgeWVhci48L3A+CjxwPlRoZSBuZXh0IGRheSwgVHJ1bXAgYWNjdXJhdGVseSBjYXN0IHRoZSByZWNvcmQgb24gYmxhY2sgam9ibGVzc25lc3MgaW4gdGhlIHBhc3QgdGVuc2U6ICYjODIyMDtXZSBoYWQgdGhlIGxvd2VzdCBBZnJpY2FuLUFtZXJpY2FuIHVuZW1wbG95bWVudCByYXRlIGluIHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIG91ciBjb3VudHJ5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkpvYmxlc3MgZmlndXJlcyBmb3IgYmxhY2tzIGFuZCBIaXNwYW5pY3MgY2FuIGp1bXAgYXJvdW5kIGZyb20gbW9udGggdG8gbW9udGgsIHN1Y2ggdGhhdCBhbnkgcmVjb3JkIGNhbiBiZSBzaG9ydC1saXZlZC4gVGhlIGpvYmxlc3MgcmF0ZSBmb3Igd2hpdGVzIGlzIGNvbnNpc3RlbnRseSBtdWNoIGxvd2VyIHRoYW4gZm9yIHRoZSBvdGhlciBncm91cHMsIG5vdyAzLjUgcGVyY2VudC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHJ1bXA6PC9zdHJvbmc+ICYjODIyMDtJIGRvIGhhdmUgdG8gc2F5IHRoYXQgd2UgZG8gaGF2ZSBhIHBvb2wgb2YgMTAwIG1pbGxpb24gcGVvcGxlLCBvZiB3aGljaCBzb21lIG9mIHRoZW0gJiM4MjEyOyBtYW55IG9mIHRoZW0gJiM4MjEyOyB3YW50IHRvIHdvcms7IHRoZXkgd2FudCB0byBoYXZlIGEgam9iLiBBIGxvdCBvZiB0aGVtIGRvIGJldHRlciBub3Qgd29ya2luZywgZnJhbmtseSwgdW5kZXIgdGhlIGxhd3MuIEFuZCBwZW9wbGUgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlrZSB0byB0YWxrIGFib3V0IGl0LiBCdXQgeW91JiM4MjE3O3JlIGNvbXBldGluZyBhZ2FpbnN0IGdvdmVybm1lbnQuIEFuZCB0aGV5IGhhdmUgZ3JlYXQgcG90ZW50aWFsLiBUaGV5IHNvcnQgb2Ygd2FudCB0byB3b3JrLCBidXQgdGhleSYjODIxNztyZSBtYWtpbmcgbGVzcyBpZiB0aGV5IHdvcmsgdGhhbiBpZiB0aGV5IHN0YXkgaG9tZSBhbmQgZG8gb3RoZXIgdGhpbmdzLiBTbyB3ZSBoYXZlIHRvIGFkZHJlc3MgdGhhdCBzaXR1YXRpb24uIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIGJpZyBwcm9ibGVtLiBCdXQgd2UgaGF2ZSBhIHBvb2wgb2YgMTAwIG1pbGxpb24gcGVvcGxlLCBhIGxvdCBvZiB3aG9tIHdhbnQgdG8gd29yay4mIzgyMjE7IDxlbT4mIzgyMTI7IG1lZXRpbmcgd2l0aCBsYXdtYWtlcnMgVHVlc2RheSBhYm91dCB0cmFkZTwvZW0+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRoZSBmYWN0czogPC9zdHJvbmc+ICYjODIyMDtTb21lIG9mIHRoZW0mIzgyMjE7IGlzIHRydWUuIEJ1dCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRydWUgZm9yIG1vc3QuPC9wPgo8cD5PdXQgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwb29sIG9mIDEwMCBtaWxsaW9uIChhY3R1YWxseSA5NS43IG1pbGxpb24sIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgZ292ZXJubWVudCksIG9ubHkgYWJvdXQgNS4yIG1pbGxpb24gc2F5IHRoZXkgd2FudCB0byBiZSB3b3JraW5nLiBUaGUgdmFzdCBtYWpvcml0eSBpcyBtYWRlIHVwIG9mIHN0dWRlbnRzIGFnZSAxNiBhbmQgb3ZlciwgdGhlIGVsZGVybHkgYW5kIHBlb3BsZSB3aG8gd2FudCB0byBzdGF5IGhvbWUgdG8gcmFpc2UgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4uIFRoYXQgaW5mb3JtYXRpb24gY29tZXMgZnJvbSB0aGUgc2FtZSBnb3Zlcm5tZW50IHN1cnZleSB1c2VkIHRvIGNhbGN1bGF0ZSB0aGUgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUuPC9wPgo8cD5UaGUgZWNvbm9teSBpcyBhbHJlYWR5IGNvbnNpZGVyZWQgdG8gYmUgY2xvc2UgdG8gZnVsbCBlbXBsb3ltZW50LCBtZWFuaW5nIGl0JiM4MjE3O3MgaGFyZGVyIHRvIGZpbmQgd29ya2VycyB0byBmaWxsIG5ldyBqb2JzICYjODIxMjsgaGFyZGVyIHN0aWxsIGlmIFRydW1wIHN1Y2NlZWRzIGluIGN1cmJpbmcgaW1taWdyYXRpb24uPC9wPgo8cD5GZXcgZWNvbm9taXN0cyBibGFtZSBzb2NpYWwgcHJvZ3JhbXMga2VlcGluZyBsYXJnZSBudW1iZXJzIG9mIHBlb3BsZSBhdCBob21lIGFuZCBvdXQgb2Ygd29yaywgYXMgVHJ1bXAgYXBwZWFyZWQgdG8gZG8uIEluc3RlYWQsIHJlY2VudCBlY29ub21pYyByZXNlYXJjaCBzdWdnZXN0cyBvcGlvaWQgYWRkaWN0aW9uIGlzIGEga2V5IHJlYXNvbiBtYW55IGNhbiYjODIxNzt0IGdldCBvciBrZWVwIGpvYnMuIEFuZCBwYXN0IGVwaXNvZGVzIG9mIHdpZGVzcHJlYWQgaW1wcmlzb25tZW50IGFyZSBhbHNvIGEgZmFjdG9yLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
UPDATE: Suspect caught after4-year-old Akron girl fatally shot in head during dispute
Akron man dies in single-vehicle crash in Springfield Township
Follow the international trail of fentanyl and carfentanil to remodeled Akron home
Meet the Akron couple who feds say helped spread fentanyl and carfentanil in Northeast Ohio
Meet the Akron couple who feds say helped spread fentanyl and carfentanil in Northeast Ohio
Police say Manchester student who dropped out made online threat to shoot at school
UPDATE: Man, 18, dies after a man fires into a car in South Akron, police say
Follow the international trail of fentanyl and carfentanil to remodeled Akron home