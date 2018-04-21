Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
AP FACT CHECK: Trump’s shifting rationale for firing Comey
Published: April 21, 2018 - 6:09 PM
By Calvin Woodward and Hope Yen
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

How to defend yourself if you’re attacked Updated April 21st, 2018 6:26 PM
AP FACT CHECK: Trump’s shifting rationale for firing Comey Updated April 21st, 2018 6:09 PM
India approves death penalty for rape of young children Updated April 21st, 2018 6:07 PM
National First Ladies’ Library honor Barbara Bush, Mary Regula Updated April 21st, 2018 6:00 PM

THE LATEST

Indians catcher Yan Gomes and the art of pitch framing as opposed to strike stealing Updated April 21st, 2018 6:15 PM
India approves death penalty for rape of young children Updated April 21st, 2018 6:07 PM
Actor Verne Troyer from ‘Austin Powers’ films dead at 49 Updated April 21st, 2018 6:05 PM
National First Ladies’ Library honor Barbara Bush, Mary Regula Updated April 21st, 2018 6:00 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal