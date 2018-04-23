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AP-NORC Poll: Amid strikes, Americans back teacher raises
Published: April 23, 2018 - 9:22 PM
By Carole Feldman and Emily Swanson
Associated Press
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