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AP sources: Raid related to payments to women accusing Trump
Published: April 10, 2018 - 8:32 PM
By Chad Day, Eric Tucker and Tom Hays
Associated Press
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