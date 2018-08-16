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Aretha Franklin by the numbers: From breaking records to setting trends
Published: August 16, 2018 - 10:37 PM

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