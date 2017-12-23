Atlanta blackout was a lesson for other airports

Published: December 23, 2017 - 10:12 PM | Updated: December 23, 2017 - 10:55 PM
By David Wickert
Atlanta Journal-Constitution
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