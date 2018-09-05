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Author, actor, Kennedy scion Christopher Lawford dead at 63
Published: September 5, 2018 - 6:33 PM

By Michelle R. Smith and Andrew Dalton

Associated Press

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