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Blamed in baby’s death, weakening Gordon spreads rain inland
Published: September 5, 2018 - 5:24 PM | Updated: September 5, 2018 - 6:48 PM
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By Jay Reeves and Rebecca Santana

Associated Press

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