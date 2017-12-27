Brrr! After record snow, bitter cold ahead for northern U.S.

Published: December 27, 2017 - 6:05 PM
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5FUklFLCBQYS46IEZyZWV6aW5nIHRlbXBlcmF0dXJlcyBhbmQgYmVsb3ctemVybyB3aW5kIGNoaWxscyBzb2NrZWQgbXVjaCBvZiB0aGUgbm9ydGhlcm4gVW5pdGVkIFN0YXRlcyBvbiBXZWRuZXNkYXksIGV2ZW4gc2V0dGluZyBhIHJlY29yZCBpbiBhIE1pbm5lc290YSBjaXR5IHNvIGNvbGQgaXQmIzgyMTc7cyBjYWxsZWQgdGhlIEljZWJveCBvZiB0aGUgTmF0aW9uLCBhbmQgd2lsbCBzdGF5IHB1dCBmb3IgZGF5cyB0byBjb21lIGFzIHNub3ctaGFyZGVuZWQgRXJpZSBkaWdzIG91dCBmcm9tIGEgcmVjb3JkIHNub3dmYWxsLjwvcD4KPHA+Rm9yZWNhc3RlcnMgd2FybmVkIG9mIGh5cG90aGVybWlhIGFuZCBmcm9zdGJpdGUgZnJvbSBhcmN0aWMgYWlyIHNldHRsaW5nIGluIG92ZXIgdGhlIGNlbnRyYWwgVS5TLiBhbmQgc3ByZWFkaW5nIGVhc3QuPC9wPgo8cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2aWNlIHJlcG9ydGVkIEludGVybmF0aW9uYWwgRmFsbHMgYW5kIEhpYmJpbmcsIE1pbm4uLCBzZXQgcmVjb3JkIGxvdyB0ZW1wZXJhdHVyZXMgV2VkbmVzZGF5IG1vcm5pbmcuIEludGVybmF0aW9uYWwgRmFsbHMsIHRoZSBzZWxmLXByb2NsYWltZWQgSWNlYm94IG9mIHRoZSBOYXRpb24sIHBsdW5nZWQgdG8gMzcgZGVncmVlcyBiZWxvdyB6ZXJvLCBicmVha2luZyB0aGUgb2xkIHJlY29yZCBvZiAzMiBiZWxvdyBzZXQgaW4gMTkyNC4gSGliYmluZyBib3R0b21lZCBvdXQgYXQgMjggYmVsb3csIGJyZWFraW5nIHRoZSBvbGQgcmVjb3JkIG9mIDI3IGJlbG93IHNldCBpbiAxOTY0LjwvcD4KPHA+V2luZCBjaGlsbCBhZHZpc29yaWVzIG9yIHdhcm5pbmdzIHdlcmUgaW4gZWZmZWN0IGZvciBtdWNoIG9mIE5ldyBFbmdsYW5kLCBub3J0aGVybiBQZW5uc3lsdmFuaWEgYW5kIE5ldyBZb3JrLiBUaG9zZSBwbGFjZXMgYW5kIC8vLy8vLy8vLyBzdGF0ZXMgaW4gdGhlIEdyZWF0IExha2VzIGFuZCBub3J0aGVybiBQbGFpbnMgd2VyZSBwcm9qZWN0ZWQgdG8gc2VlIGhpZ2hzIGluIHRoZSB0ZWVucyBvciBzaW5nbGUgZGlnaXRzIGFuZCBsb3dzIGJlbG93IHplcm8gZm9yIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3ZWVrIGFuZCBpbnRvIHRoZSBuZXcgeWVhci48L3A+CjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBXZWF0aGVyIFNlcnZpY2Ugc2FpZCB3aW5kIGNoaWxscyBpbiBtYW55IGFyZWFzIFRodXJzZGF5IGNvdWxkIG1ha2UgdGVtcGVyYXR1cmVzIGZlZWwgYmVsb3cgemVyby48L3A+CjxwPk1lYW53aGlsZSwgRXJpZSB3YXMgcmVjb3ZlcmluZyBmcm9tIGEgc3Rvcm0gdGhhdCBicm91Z2h0IDM0IGluY2hlcyBvZiBzbm93IG9uIENocmlzdG1hcyBEYXksIHNtYXNoaW5nIHRoZSBkYWlseSBzbm93ZmFsbCByZWNvcmQgZm9yIHRoZSBHcmVhdCBMYWtlcyBjaXR5IG9mIDggaW5jaGVzLCBhbmQgMjYuNSBtb3JlIGluY2hlcyBvbiBUdWVzZGF5LiBNb3JlIHRoYW4gNjUgaW5jaGVzIGhhdmUgZmFsbGVuIG9uIHRoZSBjaXR5IHNpbmNlIENocmlzdG1hcyBFdmUsIHdpdGggc2V2ZXJhbCBtb3JlIGluY2hlcyBmYWxsaW5nIFdlZG5lc2RheSBhcyByZXNpZGVudHMgZHVnIG91dCBpbiBmcmlnaWQgdGVtcGVyYXR1cmVzLjwvcD4KPHA+U3Ryb25nIHdlc3Rlcmx5IHdpbmRzIG92ZXIgTGFrZSBFcmllIHBpY2tlZCB1cCBtb2lzdHVyZSwgZGV2ZWxvcGVkIGludG8gc25vdyBhbmQgY29udmVyZ2VkIHdpdGggb3Bwb3Npbmcgd2luZHMsIGR1bXBpbmcgc25vdyBpbiBhIGJhbmQgYWxvbmcgdGhlIHNob3JlIGZyb20gT2hpbyB0byBOZXcgWW9yaywgc2FpZCBaYWNoIFNlZmNvdmljLCBhIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBtZXRlb3JvbG9naXN0IGluIENsZXZlbGFuZC4gPC9wPgo8cD5TYWJyaW5hIFJhbSBkcm92ZSBpbnRvIEVyaWUgb24gQ2hyaXN0bWFzIEV2ZSB0byB2aXNpdCBoZXIgcGFyZW50cyBqdXN0IGFzIHRoZSBzbm93IGJlZ2FuIHRvIGZhbGwuIFJhbSwgd2hvIGxpdmVzIGluIHN1YnVyYmFuIFdhc2hpbmd0b24sIEQuQy4sIGFuZCBoZXIgZmF0aGVyIHNwZW50IGZpdmUgaG91cnMgb24gQ2hyaXN0bWFzIGFuZCB0d28gaG91cnMgb24gVHVlc2RheSBjbGVhcmluZyB0aGUgZHJpdmV3YXkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SW4gRC5DLiwgd2UmIzgyMTc7ZCBiZSBvdXQgb2YgY29tbWlzc2lvbiBmb3Igd2Vla3MsJiM4MjIxOyBSYW0gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaW5ncyBoZXJlIGFyZSBwcmV0dHkgbXVjaCBiYWNrIHRvIG5vcm1hbCBub3cuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U2hlIHNhaWQgc2hlIHdhcyBnb2luZyB0byBidWlsZCBhIHNub3dtYW4gYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoZXJlIHRvIHN0YXJ0ICYjODIxMjsgJiM4MjIwO3doZXJlIGRvIHlvdSBwdXQgaXQ/JiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGFuZCBzaGUgd2VudCBvdXRzaWRlIHRvIGNsZWFyIG9mZiB0aGUgc2F0ZWxsaXRlIGRpc2ggYmVmb3JlIGZhbGxpbmcgZmFjZSBmaXJzdCBpbnRvIHRoZSBzbm93IGJlY2F1c2Ugc2hlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGZpZ3VyZSBvdXQgd2hlcmUgdGhlIHBvcmNoIGVuZGVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdG90YWxseSBqdXN0IGZsZXcgZm9yd2FyZCB3aGlsZSBteSBkYWQgbGF1Z2hlZCBhdCBtZSwmIzgyMjE7IFJhbSBzYWlkLjwvcD4KPHA+SW4gTmV3IFlvcmssIGNvbW11bml0aWVzIG5lYXIgTGFrZSBPbnRhcmlvJiM4MjE3O3MgZWFzdGVybiBlbmQsIGluY2x1ZGluZyBSZWRmaWVsZCBhbmQgQm95bHN0b24sIGFsc28gc2F3IGFyb3VuZCA1IGZlZXQgb2Ygc25vdyB0aGlzIHdlZWsuPC9wPgo8cD5UaGUgc3Rvcm0mIzgyMTc7cyB0aW1pbmcgd2FzIGdvb2QsIHNpbmNlIHBlb3BsZSB3ZXJlIG9mZiB0aGUgc3RyZWV0cyBhbmQgc3RheWluZyBob21lIGZvciBDaHJpc3RtYXMsIGdpdmluZyBwbG93cyBtb3JlIHNwYWNlIHRvIGNsZWFyIHN0cmVldHMsIG9mZmljaWFscyBzYWlkLjwvcD4KPHA+QnkgV2VkbmVzZGF5LCBFcmllJiM4MjE3O3Mgcm9hZHMgd2VyZSByZWxhdGl2ZWx5IGNsZWFyLCBlbWVyZ2VuY3kgY2FsbHMgd2VyZSByZWxhdGl2ZWx5IHNsb3cgYW5kIHRoZSBiaWcgdGFzayB3YXMgZGlnZ2luZyBvdXQsIENvdW50eSBFeGVjdXRpdmUgS2F0aHkgRGFobGtlbXBlciBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHVzZWQgdG8gYSBsb3Qgb2Ygc25vdyBoZXJlIGluIEVyaWUsIGJ1dCB0aGlzIGlzIHVucHJlY2VkZW50ZWQsIHRoZSBhbW91bnQgd2UgZ290LCYjODIyMTsgRGFobGtlbXBlciBzYWlkLjwvcD4KPHA+SW4gTWlsbGNyZWVrLCBvdXRzaWRlIEVyaWUsIGl0IHRvb2sgS2F0aGxlZW4gUGFsa292aWMgYW5kIGhlciBzb24gdHdvIGhvdXJzIHRvIHNob3ZlbCBvdXQgc28gc2hlIGNvdWxkIG1ha2UgaXQgdG8gaGVyIHdhaXRyZXNzaW5nIGpvYi4gVGhlIDUtbWlsZSAoOC1raWxvbWV0ZXIpIGRyaXZlIHRvIERhdmUmIzgyMTc7cyBEaW5lciBpbiBkb3dudG93biBFcmllIHRvb2sgYW4gaG91ci4gUGFsa292aWMgYW5kIHRoZSBjb29rIG9wZW5lZCB0aGUgcmVzdGF1cmFudCBhdCBhIGxpdHRsZSBhZnRlciA2IGEubS4gaW4gc2luZ2xlLWRpZ2l0IHRlbXBlcmF0dXJlcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBkZWRpY2F0ZWQgcGVvcGxlLCBJIGd1ZXNzLCYjODIyMTsgUGFsa292aWMgc2FpZC48L3A+CjxwPlNvbWV0aGluZyBlbHNlIGhlbHBlZDogJiM4MjIwO0l0IHRvb2sgODAwIG1pbGxpZ3JhbXMgb2YgaWJ1cHJvZmVuIGFmdGVyIGFsbCB0aGF0IHRvIGdldCBtZSB0byB3b3JrLiYjODIyMTs8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)