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California key on big night of primary elections
Published: June 5, 2018 - 9:49 PM | Updated: June 5, 2018 - 9:49 PM

By Steve Peoples
and Michael R. Blood

Associated Press

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