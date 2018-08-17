Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Church president: Use ‘Latter-day Saints’ not ‘Mormon’
Published: August 17, 2018 - 5:23 PM

By Brady McCombs

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

‘Crazy Rich Asians’ a refreshing take on Cinderella story Updated August 17th, 2018 4:23 PM
Pet events: Pawsibility Ball, Dog Days of Summer Updated August 17th, 2018 4:23 PM
Traveling down on the farm to help sustain the family business Updated August 17th, 2018 4:23 PM
Home and garden notes: Garden sale and shows planned Updated August 17th, 2018 4:23 PM

THE LATEST

Akron school library named for Tony Swain, 10-year-old who was killed by hit-and-run driver 13 years ago Today August 17th, 2018 4:33 PM
Event tonight allows public to check out temporary bicycle lanes on East Exchange Street in Akron Today August 17th, 2018 2:35 PM
Hudson looks to revamp land use code Updated August 17th, 2018 1:47 PM
Read all about it! Hoover newspaper kept community informed Updated August 17th, 2018 1:44 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal