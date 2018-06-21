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Confusion and uncertainty at the border after Trump acts
Published: June 21, 2018 - 5:30 PM

By Nomaan Merchant and Susan Montoya Bryan

Associated Press

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