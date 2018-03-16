Couple to get $2.5 million after police called abduction a hoax

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5WQUxMRUpPLCBDQUxJRi46IEEgY291cGxlIHJlYWNoZWQgYSAkMi41IG1pbGxpb24gc2V0dGxlbWVudCB3aXRoIGEgTm9ydGhlcm4gQ2FsaWZvcm5pYSBjaXR5IGFuZCBpdHMgcG9saWNlIGRlcGFydG1lbnQgYWZ0ZXIgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBkaXNtaXNzZWQgdGhlIHdvbWFuJiM4MjE3O3MgZWxhYm9yYXRlIGFuZCBiaXphcnJlIGtpZG5hcHBpbmcgYXMgYSBob2F4LjwvcD4KPHA+UG9saWNlIGluIHRoZSBjaXR5IG9mIFZhbGxlam8gaW5pdGlhbGx5IGRpc2NvdW50ZWQgYSByZXBvcnQgYnkgRGVuaXNlIEh1c2tpbnMgYW5kIGhlciBib3lmcmllbmQsIEFhcm9uIFF1aW5uLCB0aGF0IGEgbWFza2VkIGludHJ1ZGVyIGRydWdnZWQgdGhlbSBpbiB0aGVpciBob21lIGFuZCB0aGVuIGtpZG5hcHBlZCBoZXIgaW4gMjAxNS48L3A+CjxwPlRoZSBhc3NhaWxhbnQgc2V4dWFsbHkgYXNzYXVsdGVkIEh1c2tpbnMgYW5kIHJlbGVhc2VkIGhlciB0d28gZGF5cyBsYXRlciBvdXRzaWRlIGhlciBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyBob21lIGluIFNvdXRoZXJuIENhbGlmb3JuaWEuIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgbm9ybWFsbHkgbmFtZSB2aWN0aW1zIG9mIHNleHVhbCBhc3NhdWx0LCBidXQgSHVza2lucyBoYXMgZnJlcXVlbnRseSBzcG9rZW4gcHVibGljbHkgYWJvdXQgdGhlIGNhc2UgaW4gdGhlIHBhc3QuPC9wPgo8cD5Qb2xpY2UgcmVhbGl6ZWQgdGhlIGNvdXBsZSB3ZXJlIHRlbGxpbmcgdGhlIHRydXRoIGFmdGVyIGEgZGlzYmFycmVkIEhhcnZhcmQgVW5pdmVyc2l0eS10cmFpbmVkIGF0dG9ybmV5LCBNYXR0aGV3IE11bGxlciwgd2FzIGltcGxpY2F0ZWQgaW4gYW5vdGhlciBjcmltZSBhbmQgdGllZCB0byB0aGUgYWJkdWN0aW9uLiBIZSBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byB0aGUga2lkbmFwcGluZyBhbmQgaXMgc2VydmluZyBhIDQwLXllYXIgcHJpc29uIHRlcm0uPC9wPgo8cD5RdWlubiYjODIxNztzIG1vdGhlciwgTWFyaWFubmUgUXVpbm4sIHRvbGQgdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gQ2hyb25pY2xlIHRoYXQgdGhlIHNldHRsZW1lbnQgaW4gdGhlIGxhd3N1aXQgd2FzIHJlYWNoZWQgVGh1cnNkYXkuPC9wPgo8cD5WYWxsZWpvIHBvbGljZSBoYWQgYXBvbG9naXplZCBhZnRlciBkaXNjb3VudGluZyB0aGUgb3V0bGFuZGlzaCBraWRuYXBwaW5nLjwvcD4KPHA+TXVsbGVyIHVzZWQgYSBkcm9uZSB0byBzcHkgb24gdGhlIGNvdXBsZSBiZWZvcmUgaGUgYnJva2UgaW50byB0aGVpciBob21lIHdpdGggYSBmYWtlIGd1biwgdGllZCB0aGVtIHVwIGFuZCBtYWRlIHRoZW0gZHJpbmsgYSBzbGVlcC1pbmR1Y2luZyBsaXF1aWQsIHByb3NlY3V0b3JzIHNhaWQuIFRoZXkgd2VyZSBibGluZGZvbGRlZCB3aGlsZSBNdWxsZXIgcGxheWVkIGEgcmVjb3JkZWQgbWVzc2FnZSB0aGF0IG1hZGUgaXQgc2VlbSBhcyBpZiB0aGVyZSB3YXMgbW9yZSB0aGFuIG9uZSBraWRuYXBwZXIuPC9wPgo8cD5IZSBwdXQgSHVza2lucyBpbiB0aGUgdHJ1bmsgb2YgaGlzIGNhciwgZHJvdmUgaGVyIHRvIGhpcyBob21lIGluIFNvdXRoIExha2UgVGFob2UgYW5kIGhlbGQgaGVyIHRoZXJlIGZvciB0d28gZGF5cy4gSW52ZXN0aWdhdG9ycyBzYWlkIHRoZXkgZm91bmQgdmlkZW9zIG9mIE11bGxlciBhcnJhbmdpbmcgY2FtZXJhcyBpbiBhIGJlZHJvb20gYW5kIHRoZW4gcmVjb3JkaW5nIGhpbXNlbGYgdHdpY2Ugc2V4dWFsbHkgYXNzYXVsdGluZyBoaXMgYmxpbmRmb2xkZWQgdmljdGltLjwvcD4KPHA+RHVyaW5nIGFuZCBhZnRlciB0aGUga2lkbmFwcGluZywgTXVsbGVyIHVzZWQgYW4gYW5vbnltb3VzIGVtYWlsIGFkZHJlc3MgdG8gc2VuZCBtZXNzYWdlcyB0byBhIFNhbiBGcmFuY2lzY28gcmVwb3J0ZXIgY2xhaW1pbmcgdGhhdCBIdXNraW5zIHdhcyBhYmR1Y3RlZCBieSBhIHRlYW0gb2YgZWxpdGUgY3JpbWluYWxzIHByYWN0aWNpbmcgdGhlaXIgdGFjdGljcy48L3A+CjxwPkFmdGVyIHNoZSB3YXMgcmVsZWFzZWQgaW4gdGhlIGNpdHkgb2YgSHVudGluZ3RvbiBCZWFjaCwgVmFsbGVqbyBwb2xpY2UgY2FsbGVkIHRoZSBraWRuYXBwaW5nIGEgaG9heCBhbmQgZXJyb25lb3VzbHkgbGlrZW5lZCBpdCB0byB0aGUgYm9vayBhbmQgbW92aWUgJiM4MjIwO0dvbmUgR2lybCwmIzgyMjE7IGluIHdoaWNoIGEgd29tYW4gZ29lcyBtaXNzaW5nIGFuZCB0aGVuIGxpZXMgYWJvdXQgYmVpbmcga2lkbmFwcGVkIHdoZW4gc2hlIHJlYXBwZWFycy48L3A+CjxwPk11bGxlciB3YXMgYXJyZXN0ZWQgaW4gYW4gYXR0ZW1wdGVkIHJvYmJlcnkgYXQgYW5vdGhlciBTYW4gRnJhbmNpc2NvIEJheSBBcmVhIGhvbWUuIEF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgdGhleSBmb3VuZCBhIGNlbGxwaG9uZSB0aGF0IHRoZXkgdHJhY2VkIHRvIE11bGxlciBhbmQgYSBzdWJzZXF1ZW50IHNlYXJjaCBvZiBhIGNhciBhbmQgaG9tZSB0dXJuZWQgdXAgZXZpZGVuY2UsIGluY2x1ZGluZyBhIGNvbXB1dGVyIE11bGxlciBzdG9sZSBmcm9tIFF1aW5uLCBsaW5raW5nIGhpbSB0byB0aGUgYWJkdWN0aW9uLjwvcD4KPHA+SHVza2lucyBzdWVkIHBvbGljZSwgYW5kIGEganVkZ2UgcnVsZWQgbGFzdCB5ZWFyIHRoYXQgdGhlIGxhd3N1aXQgY291bGQgcHJvY2VlZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgY29uZHVjdCBwbGFpbnRpZmZzIGFsbGVnZSBnb2VzIGJleW9uZCBkZWZlbmRhbnRzIGJlaW5nIHNrZXB0aWNhbCwgaW52ZXN0aWdhdGluZyBhbHRlcm5hdGUgdGhlb3JpZXMsIGFuZCBleHByZXNzaW5nIHNrZXB0aWNpc20sJiM4MjIxOyBVLlMuIERpc3RyaWN0IEp1ZGdlIFRyb3kgTnVubGV5IHdyb3RlIGluIGhpcyAyMi1wYWdlIGRlY2lzaW9uLCBhZGRpbmcgdGhhdCwgJiM4MjIwO0EgcmVhc29uYWJsZSBqdXJ5IGNvdWxkIGZpbmQgdGhhdCBkZWZlbmRhbnRzIGVuZ2FnZWQgaW4gY29uZHVjdCB0aGF0IHdhcyBleHRyZW1lIGFuZCBvdXRyYWdlb3VzLiYjODIyMTs8L3A+Cg==