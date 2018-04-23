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Court: Copyright suit not allowed for selfie-taking monkey
Published: April 23, 2018 - 4:27 PM
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By Sudhin Thanawala
Associated Press
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