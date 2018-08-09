Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Court orders ban on harmful pesticide, says EPA violated law
Published: August 9, 2018 - 5:17 PM

By Michael Biesecker

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Prosecutors shift focus to fraud charges in Manafort trial Updated August 9th, 2018 5:22 PM
Court orders ban on harmful pesticide, says EPA violated law Updated August 9th, 2018 5:17 PM
East Reservoir dam project progressing well Updated August 9th, 2018 4:25 PM
Melania Trump’s parents are sworn in as U.S. citizens Updated August 9th, 2018 3:30 PM

THE LATEST

East Reservoir dam project progressing well Updated August 9th, 2018 4:25 PM
East End development in Akron attracts more tenants: Handel’s, Starbucks and Marques Restaurant Today August 9th, 2018 4:21 PM
Armed cigarette thieves reportedly hit another Akron store Updated August 9th, 2018 2:27 PM
Akron man, three others wanted in connection with home invasion robbery Updated August 9th, 2018 2:24 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal