Damaging hail and tornadoes threaten southeast U.S.

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BVExBTlRBOiBNb3JlIHRoYW4gMjkgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgZmFjZSBhIHRocmVhdCBvZiBzZXZlcmUgc3Rvcm1zIE1vbmRheSB0aGF0IGNvdWxkIGJyaW5nIGhhaWwgdGhlIHNpemUgb2YgdGVubmlzIGJhbGxzLCBkYW1hZ2luZyB3aW5kcyBhbmQgc3Ryb25nIHRvcm5hZG9lcyB0byB0aGUgc291dGhlYXN0ZXJuIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGZvcmVjYXN0ZXJzIHNhaWQuPC9wPgo8cD5MYXJnZSBwYXJ0cyBvZiBBbGFiYW1hLCBHZW9yZ2lhIGFuZCBUZW5uZXNzZWUgYW5kIGEgc21hbGwgcG9ydGlvbiBvZiBub3J0aGVhc3QgTWlzc2lzc2lwcGkgd2lsbCBiZSB1bmRlciBhIHRvcm5hZG8gdGhyZWF0IE1vbmRheSBhZnRlcm5vb24gYW5kIGV2ZW5pbmcsIHRoZSBuYXRpb25hbCBTdG9ybSBQcmVkaWN0aW9uIENlbnRlciBzYWlkLjwvcD4KPHA+QSBzdHJvbmcgdGh1bmRlcnN0b3JtIHdhcyBkcm9wcGluZyBoYWlsIGluIG5vcnRoZXJuIE1pc3Npc3NpcHBpIG9uIE1vbmRheSBhZnRlcm5vb24sIHRoZSBOYXRpb25hbCBXZWF0aGVyIFNlcnZpY2Ugc2FpZC48L3A+CjxwPlNjaG9vbCBzeXN0ZW1zIGZyb20gY2VudHJhbCBUZW5uZXNzZWUgYXMgZmFyIHNvdXRoIGFzIEJpcm1pbmdoYW0sIEFsYWJhbWEsIHNhaWQgdGhleSB3ZXJlIGRpc21pc3NpbmcgZWFybHksIGhvcGluZyBzdHVkZW50cyBhbmQgc3RhZmYgd291bGQgaGF2ZSB0aW1lIHRvIGdldCBob21lIGJlZm9yZSB0aGUgc3Rvcm1zIG1vdmVkIHRocm91Z2guPC9wPgo8cD5UaGUgdGhyZWF0ZW5lZCBzdG9ybXMgY29tZSBvbmUgZGF5IGJlZm9yZSB0aGUgb2ZmaWNpYWwgc3RhcnQgb2Ygc3ByaW5nLCBhbmQgYXJlICYjODIyMDtieSBmYXIgdGhlIG1vc3QgaW1wcmVzc2l2ZSBzZXR1cCB3ZSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIHNvIGZhciB0aGlzIHllYXIsJiM4MjIxOyBzYWlkIEt1cnQgV2ViZXIsIGEgbWV0ZW9yb2xvZ2lzdCBhdCB0aGUgTmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2aWNlIGluIEh1bnRzdmlsbGUsIEFsYWJhbWEuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgY2FuJiM4MjE3O3QgcnVsZSBvdXQgYSBzdHJvbmcgdG9ybmFkbyBlYXN0IG9mIEludGVyc3RhdGUgNjUgYXQgdGhpcyBwb2ludCB3aXRoIGFsbCB0aGUgaW5ncmVkaWVudHMgY29taW5nIHRvZ2V0aGVyLCYjODIyMTsgV2ViZXIgYWRkZWQuICYjODIyMDtIb3BlZnVsbHkgbm90LCBidXQgZGVmaW5pdGVseSBhIHBvc3NpYmlsaXR5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ5IG1pZC1tb3JuaW5nIE1vbmRheSwgY29uZmlkZW5jZSBpbiB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgdG9ybmFkb2VzIGFjcm9zcyBub3J0aGVybiBBbGFiYW1hIGhhZCBpbmNyZWFzZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgYXBwZWFycyBpbmNyZWFzaW5nbHkgcHJvYmFibGUgdGhlIHJpc2sgZm9yIHNldmVyYWwgdG9ybmFkaWMgc3VwZXJjZWxscyB3aWxsIHRyYXZlcnNlIGFjcm9zcyBub3J0aGVybiBwb3J0aW9ucyBvZiBBbGFiYW1hIGxhdGUgdGhpcyBhZnRlcm5vb24gYW5kIHRocm91Z2ggdGhlIGVhcmx5IGV2ZW5pbmcsJiM4MjIxOyB0aGUgU3Rvcm0gUHJlZGljdGlvbiBDZW50ZXIgc2FpZCBpbiBhbiB1cGRhdGUgb24gdGhlIHNpdHVhdGlvbi48L3A+CjxwPkFuIGVuaGFuY2VkIHJpc2sgb2Ygc2V2ZXJlIHN0b3JtcyBjb3ZlcnMgc2V2ZXJhbCBsYXJnZSBjaXRpZXMgYWNyb3NzIHRoZSBTb3V0aCwgaW5jbHVkaW5nIE5hc2h2aWxsZSBhbmQgQ2hhdHRhbm9vZ2EgaW4gVGVubmVzc2VlOyBhbmQgQmlybWluZ2hhbSwgSHVudHN2aWxsZSBhbmQgVHVzY2Fsb29zYSBpbiBBbGFiYW1hLCBmb3JlY2FzdGVycyBzYWlkLjwvcD4KPHA+SW4gQWxhYmFtYSwgYW55IHN0cm9uZyB0b3JuYWRvZXMsIGdvbGYgYmFsbCB0byB0ZW5uaXMgYmFsbC1zaXplZCBoYWlsIGFuZCA3MC1tcGggKDExMy1rcGgpIHdpbmRzIHdlcmUgbW9zdCBsaWtlbHkgaW4gdGhlIG5vcnRoZXJuIGhhbGYgb2YgQWxhYmFtYSwgaW5jbHVkaW5nIGFsbCBvZiBtZXRybyBCaXJtaW5naGFtLiBIYWlsIG9mIHRoYXQgc2l6ZSBjYW4gZG8gc2VyaW91cyBkYW1hZ2UgdG8gYnVpbGRpbmdzIGFuZCBjYXJzLCBXZWJlciBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgb25lIG9mIHRob3NlIGRheXMgeW91IHdhbnQgdG8gcHV0IHRoZSBjYXIgaW4gdGhlIGdhcmFnZSBpZiB5b3UgY2FuLCYjODIyMTsgV2ViZXIgc2FpZC48L3A+CjxwPkluIEdlb3JnaWEsIHRoZSBoaWdoZXN0IHJpc2sgb2YgdG9ybmFkb2VzIHdpbGwgYmUgaW4gbm9ydGh3ZXN0IEdlb3JnaWEsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgY2l0aWVzIG9mIERhbHRvbiwgUm9tZSBhbmQgQ2FydGVyc3ZpbGxlLjwvcD4K